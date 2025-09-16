Telefonkrāpnieks no Ukrainas saņem cietumsodu un tiek izraidīts no Latvijas
Zemgales rajona tiesa 2025. gada 11. septembrī izskatīja krimināllietu, kurā kāds Ukrainas pilsonis apsūdzēts par organizētā grupā izdarītu krāpšanu, lai ar viltu iegūtu svešu mantu – naudas līdzekļus. Tiesa apsūdzēto atzina par vainīgu viņam inkriminēto noziedzīgo nodarījumu izdarīšanā un noteica sodu, kādu piemērot apsūdzētajam lūdza arī prokurore, – brīvības atņemšanu uz 9 gadiem un izraidīšana no Latvijas Republikas, nosakot ieceļošanas aizliegumu uz 8 gadiem, informē prokuratūra.
Pēc sava drauga piedāvājuma apsūdzētais iesaistījās organizētas grupas darbībā, kas bija izveidota nolūkā izdarīt krāpšanas. Veicot kopīgas un saskaņotas darbības, krāpšanu izdarīšanā iesaistījās vismaz septiņas personas, kuras katra pildīja savu lomu atbilstoši iepriekš veiktajai lomu sadalei. Apsūdzētais kopā ar vēl divām personām pildīja kurjeru lomu – saņēma no cietušajiem vai citām personām izkrāpto naudu un rīkojās ar to atbilstoši operatoru vai organizētās grupas vadītāja norādījumiem.
Pērnā gada novembrī organizētā grupa ar viltu no sešām personām ieguva naudas līdzekļus kopumā 52 780 eiro apmērā. Visos gadījumos krāpšana notika pēc vienas shēmas, proti, tika veikti vairākkārtēji zvani un pausta nepatiesa informācija par kāda tuvinieka izdarītu ceļu satiksmes negadījumu ar cietušajiem, kuri guvuši smagus miesas bojājumus, un nepieciešamību nogādāt naudu ārstēšanas izdevumu segšanai. Par naudas nodošanu tika doti norādījumi to ietīt gultas veļā un dvieļos un nodot cilvēkam, kurš pēc tās ieradīsies pakaļ. Vienā gadījumā no apkrāptās personas izdevās iegūt papildu naudas summas, apgalvojot, ka negadījumā cietusī sieviete ir mirusi un jāsamaksā kompensāciju viņas radiniekiem, lai viņi nevērstos ar pieteikumu par kriminālprocesa uzsākšanu pret šīs personas ģimenes locekli un tuvinieks nenonāktu ieslodzījumā.
Desmit dienu laikā no saīsinātā sprieduma pasludināšanas dienas rakstveidā var iesniegt tiesai lūgumu par pilna sprieduma sagatavošanu. Ja šāds lūgums tiek iesniegts, tiesa sagatavo pilnu spriedumu, kuru var pārsūdzēt desmit darbdienu laikā no tā pieejamības dienas.
Prokuratūra norāda, ka neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr viņas vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā netiek konstatēta Kriminālprocesa likumā noteiktajā kārtībā.