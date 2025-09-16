Nedēļas nogalē Dzirnavu un Antonijas ielu posmi tiks atvēlēti gājējiem
Eiropas mobilitātes nedēļas ietvaros, 20. un 21. septembrī, Rīgā uz divām dienām par gājēju ielu pārtaps Dzirnavu un Antonijas ielu posmi.
Šādas iniciatīvas - īslaicīgi slēgt ielas un veltīt tās gājējiem, notiek daudzviet Eiropā, tā atbalstot vietējos uzņēmējus, kafejnīcas, kā arī padarot pilsētas telpu dzīvu un pieejamu iedzīvotājiem.
Kā norāda Rīgas domes Satiksmes un transporta lietu komitejas priekšsēdētāja Marta Kotello: “Eiropas pilsētās šādas iniciatīvas ir kļuvušas par ikgadēju tradīciju, ļaujot ielām uz mirkli kļūt par kopīgu satikšanās un pastaigu vietu. Testējot īslaicīgās gājēju ielas varam mācīties un vērot kā konkrētā iela varētu kļūt par pastāvīgu telpu gājējiem un bagātināt Rīgas pilsētas dzīvi. Turpmāk šādus pasākumus rīkosim biežāk arī apkaimju ielās ārpus Rīgas centra. To darīsim ciešā sadarbībā ar vietējām apkaimju kopienām. Aicinu rīdziniekus un viesus nedēļas nogalē doties nesteidzīgā pastaigā uz Rīgas kluso centru, apskatīt pilsētas unikālo arhitektūru un izbaudīt vietējo uzņēmēju viesmīlību.”
Dzirnavu ielas posms no K. Valdemāra līdz Antonijas ielai un Antonijas ielas posms no Elizabetes līdz Dzirnavu ielai gājējiem tiks atvēlēti no sestdienas, 20. septembra, plkst. 6.00 līdz svētdienas, 21. septembra, plkst. 17.00.
Gājēju ielu izveidošanai vairākos ielu posmos tiks slēgta transportlīdzekļu satiksme un notiks satiksmes organizācijas izmaiņas, ko iedzīvotāji un pilsētas viesi aicināti ņemt vērā un jau laikus ieplānot savu pārvietošanos.
Plānots, ka no 19. septembra plkst. 20.00 līdz 21. septembra plkst. 17.00 tiks aizliegta transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšana, (izņemot transportlīdzekļiem ar speciālām Rīgas pašvaldības izsniegtām caurlaidēm): Dzirnavu ielā, posmā no Krišjāņa Valdemāra ielas līdz Antonijas ielai; Antonijas ielā, posmā no Dzirnavu ielas līdz Elizabetes ielai; Alberta ielā, posmā no Strēlnieku ielas līdz Antonijas ielai; Zaļajā ielā, posmā no Dzirnavu ielas līdz Emiļa Melngaiļa ielai; Emiļa Melngaiļa ielas pāra numuru pusē, posmā no Krišjāņa Valdemāra ielas līdz Zaļajai ielai. Invalīdu stāvvieta no Dzirnavu ielas īslaicīgi tiks pārcelta uz Antonijas ielu, pārējos attiecīgajos ielas posmos būs pieejamas kā līdz šim.
Dzirnavu un Antonijas ielā no piektdienas, 19. septembra, plkst. 20.00 tiks slēgtas SIA “Rīgas satiksmes” stāvvietas, savukārt Alberta, Zaļajā un E. Melngaiļa ielā stāvvietu izmantošana pilsētas viesiem tiks ierobežota, nodrošinot šajās ielās pagaidu stāvvietas vietējiem iedzīvotājiem. Automašīnu caurlaides Dzirnavu un Antonijas ielu privāto stāvvietu īpašniekiem būs pieejamas pie māju pārvaldniekiem. Ar caurlaidēm būs atļauts novietot automašīnas uz Alberta, Zaļās un Melngaiļa ielām.
Lai nodrošinātu drošību un kārtību, satiksmi norādītajos posmos regulēs Rīgas pašvaldības policija.
Iniciatīva tiek īstenota Eiropas mobilitātes nedēļas laikā, kas notiek no 16. līdz 22. septembrim, lai veicinātu videi draudzīgu pārvietošanos un pievērst uzmanību ilgtspējīgai mobilitātei un pilsētvidei, kurā cilvēki jūtas droši un brīvi, pārvietoties ar kājām, velosipēdu vai sabiedrisko transportu.
Šā gada Eiropas mobilitātes nedēļas tēma ir “Mobilitāte visiem”, kas uzsver ilgtspējīgu pārvietošanās iespēju ikvienam, neatkarīgi no ienākumiem, dzimuma, spējām vai dzīvesvietas. Pilsētas aktivitātēm Rīgas pašvaldība izvirzījusi saukli – “Ilgtspējīga pārvietošanās – pieejama ikvienam!”, atspoguļojot pilsētas apņēmību virzīties uz zaļāku un iekļaujošāku mobilitāti. Informācija par Eiropas mobilitātes nedēļas aktivitātēm Rīgā pieejama pašvaldības mājas lapā.