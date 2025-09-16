Rīgā nedēļas nogalē vairākas ielas pārvērtīsies par gājēju zonu
Eiropas mobilitātes nedēļas ietvaros, 20. un 21. septembrī, Rīgā uz laiku par gājēju ielām pārtaps vairāki centra ielu posmi.
Divu dienu garumā gājējiem tiks atvēlēts Dzirnavu ielas posms no K. Valdemāra līdz Antonijas ielai un Antonijas ielas posms no Elizabetes līdz Dzirnavu ielai. Satiksme šajos posmos būs slēgta no sestdienas rīta līdz svētdienas pēcpusdienai, un būs arī ierobežota transportlīdzekļu stāvēšana blakus ielās – Alberta, Zaļajā un E. Melngaiļa ielā.
Rīgas domes Satiksmes un transporta lietu komitejas priekšsēdētāja Marta Kotello uzsver, ka šāda iniciatīva ir iespēja ielām uz brīdi kļūt par satikšanās vietu un pastaigu telpu:
“Testējot īslaicīgās gājēju ielas, mēs varam mācīties un vērot, kā konkrētā iela varētu kļūt par pastāvīgu telpu gājējiem un bagātināt Rīgas pilsētas dzīvi. Turpmāk šādus pasākumus rīkosim biežāk arī apkaimju ielās ārpus centra.”
Šāda veida iniciatīvas daudzviet Eiropā jau kļuvušas par tradīciju, atbalstot vietējos uzņēmējus, kafejnīcas un veicinot ilgtspējīgu pilsētvidi.
Drošību un satiksmes organizāciju nodrošinās Rīgas pašvaldības policija. Eiropas mobilitātes nedēļa norisinās no 16. līdz 22. septembrim, un šī gada tēma ir “Mobilitāte visiem”.