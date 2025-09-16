Eiropas mobilitātes nedēļā pilsētvidē un sabiedriskajā transportā varēs piedzīvot patīkamus pārsteigumus
Lai uzsvērtu videi draudzīgas pārvietošanās nozīmi un pateiktos iedzīvotājiem par ilgtspējīgu izvēli, Eiropas mobilitātes nedēļā no 16. līdz 21. septembrim gājēji, velobraucēji, sabiedriskā transporta kā arī mikromobilitātes rīku lietotāji varēs piedzīvot pozitīvus pārsteigumus.
No 16. līdz 19. septembrim katru darba dienu pēcpusdienā Rīgas centrā būs sastopami videi draudzīgas pārvietošanās vēstneši, kuri sveiks un uzmundrinās kājāmgājējus, velobraucējus, skrituļslidotājus un citus kustībā esošus cilvēkus. Šī iniciatīva būs veltīta ikvienam, kurš izvēlas pārvietoties ilgtspējīgi, neizmantojot automašīnu. Vēstneši pārvietosies pa Rīgas centra ielām un būs redzami arī pie Brīvības pieminekļa, Bastejkalnā, Vērmanes dārzā un 11. novembra krastmalā, radot pilsētvidē pozitīvu atmosfēru un izsakot pateicību iedzīvotājiem par viņu izvēli.
Savukārt 20. un 21. septembrī, sadarbībā ar SIA “Rīgas satiksme” un AS “Pasažieru vilciens” (VIVI), tiks organizēti īpaši “pozitīvo emociju” maršruti. Divpadsmit dažādos braucienos pasažieri varēs sastapt karikatūristu, “smaidu ekspertu” un piedzīvot citus patīkamus pārsteigumus, kas padarīs ikdienas pārvietošanos vēl patīkamāku.
Pārsteigumus varēs piedzīvot tie sabiedriskā transporta pasažieri, kuri plāno 20. un 21. septembrī pārvietosies ar SIA “Rīgas satiksme” 1. tramvaju, 3. autobusu, 4. trolejbusu, 20 septembrī ar “VIVI” vilcienu maršrutos Rīga - Carnikava, Krievupe - Rīga, Rīga - Ogre un 21. septembrī ar “VIVI” vilcienu maršrutos Dalbe - Rīga, Rīga - Asari, Asari - Rīga.
Papildus tam, sestdien, 20. septembrī, Rīgas sabiedriskā transporta pieturvietā “Nacionālā bibliotēka” no plkst. 12.30 līdz 15.30 valdīs īpaša atmosfēra – par dzīvespriecīgu mūziku un pozitīvu enerģiju parūpēsies DJ, kā arī cilvēki, kas dosies garām vai gaidīs sabiedrisko transportu, varēs iesaistīties zibakcijā un apgūt zumbas dejas kustības.
Popularizēt Eiropas mobilitātes nedēļas iniciatīvu ir aicināti arī uzņēmēji un organizācijas, mudinot savus klientus vai darbiniekus pārvietoties, izmantojot videi draudzīgus pārvietošanās veidus un kustību, piemēram, aicinot piedalīties Eiropas Komisijas un lietotnes “Walk 15” soļu izaicinājumā “Soļo savas pilsētas labā”. Papildus tam pilsētā notiks arī citu organizāciju pasākumi, kas aicina pārvietoties ilgtspējīgi, piemēram, 20.septembrī pilsētā norisināsies “Enefit EV rallijs”, kas pulcēs elektroauto entuziastus; ieskandinot Eiropas sporta nedēļu, norisināsies Latvijas orientēšanās nakts.
Jau ziņots, ka Eiropas mobilitātes nedēļas laikā no 16. septembra līdz 22. septembrim Rīgas pašvaldība aicina iedzīvotājus piedalīties soļu izaicinājumā, Tvīda braucienā, Viedo pilsētu konferencē, Rīgas velokonferencē, riteņbraukšanas sacensībās “Imulrings”, jauniešu prāta darbnīcā “Mobilā Rīga”, sekot līdz digitālā satura veidotāju cīņai aktivitātē “Mobilitātes influenceri”, piedalīties radio konkursos, kā arī izmantot videi draudzīgus pārvietošanās veidus, kas ļaus piedzīvot pozitīvus pārsteigumus.
Šā gada Eiropas mobilitātes nedēļas tēma ir “Mobilitāte visiem”. Tā uzsver ilgtspējīgu pārvietošanās iespēju pieejamību ikvienam – neatkarīgi no ienākumiem, dzimuma, spējām vai dzīvesvietas. Pilsētas aktivitātēm Rīgas pašvaldība izvirzījusi saukli “Ilgtspējīga pārvietošanās – pieejama ikvienam!”, atspoguļojot pilsētas apņēmību virzīties uz zaļāku un iekļaujošāku mobilitāti.
Detalizēta pasākumu programma, kas norisinās Eiropas mobilitātes nedēļā Rīgā, publicēta Rīgas pašvaldības mājas lapā.
Kampaņa tiek papildināta ar radio džinglu, video materiāliem sociālajos tīklos, informatīviem baneriem ziņu portālos, kā arī “Rīgas satiksmes” un AS "Pasažieru vilciens" monitoros. Ir izveidoti plakāti, kas izvietoti Rīgas ielās un skolās, informācija tiek attēlota arī uz tiltu pārvadiem un mūzikas platformā "Spotify". Mobilitātes nedēļas Rīgā identitātes ietvaros tiek veidoti reprezentācijas materiāli pasākumu dalībniekiem.