Mantota māja ierauj kādu rēzeknieti "Kriminālās ekselences" cienīgā stāstā
Rēzeknes iedzīvotājs, kurš ilgstoši rūpējas par kāda nama īpašnieku, mantojumā no viņa saņēma māju. Pēc kunga nāves nams ilgstoši bija pamests, tomēr reiz jaunais nama īpašnieks pamanīja, ka tā logā atspīd gaisma, vēsta "Degpunktā".
“To pamesto māju ieguva īpašumā kaimiņš, jo viņš apkopa to onkuli, kas tur nomira. Par to kopšanu viņam īpašumā uzdāvināja to māju un zemi,” raidījumam atklāj kāds vietējais iedzīvotājs. Jaunais saimnieks uz vietas gan nedzīvoja - blakus mantotajam namam dzīvo viņa 100 gadus vecais tēvs, par ko rēzeknietis rūpējas. Un reiz kādā viesošanās reizē vīrietis pamanīja, ka blakus namā spīd gaisma.
“Viņš aizgāja paskatīties, kāpēc tur deg gaisma, un viņš redz – tur viens ievācies dzīvot. Tad viņš pēkšņi izlec pa logu un aizbēg," tās dienas notikumus atminās vietējais iedzīvotājs. Vīrietis stāsta, ka uz notikuma vietu tika izsaukta policija, un tika secināts, ka nelūgtais viesis aiz sevi bija atstājis gan zagtas mantas, gan pārtikas krājumus, kas pietiktu aptuveni nedēļai.
Tomēr ar to epopeja nebeidzās. Nakts laikā garnadzis, iespējams, notikuma vietā atgriezās un atriebes dzīts namu aizdedzināja. “Veicām dzēšanas darbus. Notikumā strādāja 11 ugunsdzēsēji glābēji. Trīs autocisternas,” norāda VUGD Rēzeknes daļas vada komandieris Jevgēnijs Vančenko. Tikmēr Valsts policija apstiprina, ka pastāv pamatotas aizdomās, ka notikusi ļaunprātīga dedzināšana un par notikušo uzsākusi kriminālprocesu. Kamēr notiek izmeklēšana un nelūgtais viesis tiek meklēts, paši rēzeknieši tur acis vaļā, raizēs no saskarsmes ar šo atriebības kāro garnadzi.