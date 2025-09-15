Krauze: atbalstu PVN paaugstināšanu, ja tas neattiecas uz pārtikas pamata precēm
Zemkopības ministrs Armands Krauze (ZZS) reaģējis uz ministru prezidentes izteikumu par PVN celšanu. Premjere neizslēdza iespēju palielināt likmi, un Krauze uz to atbildējis, ka atbalsta vienīgi ar saviem nosacījumiem.
Krauze sociālajā vietnē "X" raksta, ka "premjerei savdabīgs piedāvājums – palielināt PVN atsevišķām preču grupām. Es atbalstu, pie nosacījuma, ja samazina pārtikas pamatproduktiem, bet palielina luksusa precēm: dārgām automašīnām, jahtām, zeltam un briljantiem, dārgiem kažokiem utt.".
Jau ziņots, ka intervijā TV24 raidījumā #dienaspersonība premjerministre Evika Siliņa sacīja, ka tuvākajā laikā nav plānu palielināt vispārējo PVN (21%). Tomēr nodokļu slogs varētu palielināties atsevišķām kategorijām – tabakai, alkoholam un azartspēlēm.
"Ko mūsu igauņu kolēģi un daudzas Eiropas valstis dara, reaģējot uz drošības izaicinājumiem? Viņi palielina pievienotās vērtības nodokli. Mūsu valstī tas ir 21%. Mēs vēl nevēlamies palielināt PVN, taču neizslēdzu iespēju palielināt likmi atsevišķām preču grupām, piemēram, tabakai un alkoholam, kā arī agrāk ieviest nodokli azartspēlēm," sacīja premjerministre.
Pēc viņas teiktā, šāds solis varētu būt kompromiss starp nepieciešamību stiprināt drošību un sabiedrības bažām par pieaugošajām cenām.
"Ja mēs vēlamies kaut kur samazināt izmaksas, mums ir jāsaprot, kā to kompensēt," uzsvēra Siliņa.