Mūžībā devies karikatūrists Dainis Breikšs
Ceturtdien, 11. septembrī, mūžībā devās karikatūrists Dainis Breikšs (01.11.1942-11.09.2025).
Plašākai sabiedrībai Daiņa Breikša karikatūras ir zināmas ar autoram raksturīgo figurālo rokrakstu. Pēc LMA Glezniecības nodaļas absolvēšanas līdzīgi kā daudziem 20.gs. 60.g. māksliniekiem Dainim Breikšam bija vēlme izteikties karikatūrā. Bija pieņemts veidot kolēģu saržus, didaktiski iesmiet par sadzīviskām, dienesta attiecībām, dabas aizsardzību, reliģiju un, protams, jākritizē alkoholisms darba vietā. Bieži vien tēmas vispārinājumam un mūžīgo problēmu atspoguļošanai tika izmantotas atpazīstamas etnogrāfijas, antīkās mitoloģijas, Vecās un Jaunās Derības tēli kā alegorijas. Līdzās karikatūrām Dainis Breikšs gleznoja arī eļļas un pasteļa tehnikās, galvenokārt Latvijas lauku ainavas.
Dainis Breikšs no 1960. gada studēja Latvijas PSR Valsts Mākslas akadēmijas Glezniecības nodaļā (tag. Latvijas Mākslas akadēmijas (LMA) Vizuālās mākslas nodaļas Glezniecības apakšnozare). LMA pedagogi tolaik bija: gleznotāji Vladimirs Kozins (1922-2023; LMA Glezniecības katedras vadītājs 1953-1989, Glezniecības katedras pedagogs 1945-1995), Konrāds Ubāns (1893-1981; LMA Glezniecības katedras pedagogs 1925-1981), Nikolajs Breikšs (1911-1972; LMA Glezniecības katedras pedagogs 1925-1981), Ārijs Skride (1906-1987; LMA Glezniecības katedras pedagogs 1942-1964), Rita Valnere (1929-2015; LMA Glezniecības katedras pedagoģe 1967-2000), Eduards Kalniņš (1904-1988; LMA Glezniecības katedras pedagogs 1945-1988), Boriss Bērziņš (1930-2002; LMA Glezniecības katedras pedagogs 1964-1999), Indulis Zariņš (1929-1997; LMA pedagogs no 1958, Glezniecības katedras pedagogs no 1962, LMA rektors 1988-1997), Valdis Dišlers (1922-2011; LMA Zīmēšanas katedras pedagogs no 1953, rektors 1976-1986), Vilis Ozols (1929-2014; LMA Zīmēšanas katedras pedagogs 1961-1989, Glezniecības katedras vadītājs 1989-1991, pasniedzējs līdz 1999) u.c.
Dainis Breikšs 1966. gadā absolvēja LMA Glezniecības nodaļas Stājglezniecības meistardarbnīcu ar diplomdarbu “Pļaviņu HES” Eduarda Kalniņa vadībā. Līdzās Dainim Breikšam Stājglezniecības meistardarbnīcu pie vadītāja Eduarda Kalniņa absolvēja topošie mākslinieki: Andris Lamsters ar darbu “Ostas būve” (vēlāk darbojās lietišķajā grafikā), Imants Lancmanis ar gleznu “Nakts sardze” (arī mākslas zinātnieks, Rundāles pils ilggadējs direktors 1976-2018), Valdis Līcītis ar diplomdarbu “Mana pilsēta”, Indulis Landaus ar darbu “Karjerā”, Leons Kalniņš (1931-1981) ar diplomdarbu “Slalomisti”, Juris Ģērmanis ar diplomdarbu “Diena sākas” vai “Zvejnieki”, Augusts Klodāns (1942-1999) ar diplomdarbu “Ventspils jaunās naftas bāzes celtnieki”, Marita Romanovska (Landaua) ar diplomdarbu “Māte ar bērnu” u.c.
Pēc LMA absolvēšanas un obligātā dienesta PSRS Bruņotajos spēkos Dainis Breikšs darbojās kā mākslinieks noformētājs bij. firmā “Kosmoss” un bij. LPSR Vieglās rūpniecības un Sakaru ministrijas projektēšanas, mākslinieciskās konstruēšanas birojā no 1967.-1979. gadam.
No 1980.-1991. gadam Dainis Breikšs bija izdevniecības “Liesma” mākslas nodaļas redaktors. Ar izdevniecību “Liesma” sadarbojušies mākslinieki: Arvīds Jēgers (1922-2008; LVI/“Liesma” mākslinieciskais redaktors 1952-1983), Māra Rikmane (ar “Liesmu” sadarbojās no 1968), Aivars Sprūdžs (1946-2018; “Liesma” mākslinieciskais redaktors no 1974, galvenais mākslinieks 1985-1995), Maija Dragūne (“Liesma” mākslinieciskā redaktore 1979-1994), Modris Adumāns (“Liesma” mākslinieciskais redaktors no 1983) u.c.
Dainis Breikšs bija mākslinieciskais redaktors un noformējis literāros darbus: E. Ziediņš “Kas jāzina gājējam” (mākslinieks Dainis Breikšs, Liesma”), Skaidrīte Cielava “Mākslinieks un viņa darbnīca” (1980, mākslinieks Dainis Breikšs, “Liesma”), Aivars Freimanis “Puikas gads” (1984, Arņa Blumberga fotoilustrācijas, mākslinieks Jānis Borgs, redaktore Ina Zaķe, mākslinieciskais redaktors Dainis Breikšs, tehniskā redaktore Irēna Soide, “Liesma”), Fransuā Rablē “Gargantija un Pantagriels” (1985, mākslinieks Dainis Breikšs, “Liesma”), “Latviešu padomju karikatūra” (1985, sast. mākslinieks Dainis Breikšs, “Liesma”), Stīvens Līkoks “Izģērbtie džentlmeņi” (1986, mākslinieks Dainis Breikšs, “Liesma”), Jānis Purapuķe “Ķibele aiz ķibeles. Stāsti un humoreskas” (1989, sastādījusi L.Volkova, mākslinieks Dainis Breikšs, “Liesma”), Kazis Saja “Zīlēšana ar ābolu sēkliņām” (1991, mākslinieks Dainis Breikšs, “Liesma”) u.c.
No 1991.-2001. gadam Dainis Breikšs darbojās pie poligrāfijas darbu sagatavošana Hanoveres izdevniecības “Baltika” filiālē Rīgā, no 2005.-2007. gadam bija SIA “Humora institūts” žurnāla “Dadzis” mākslinieciskais redaktors un no 2001. gada bija Valsts Zemes dienesta Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras tipogrāfijas “Latvijas karte” galvenais mākslinieks.
Dainis Breikšs sadarbībā ar Latvijas izdevniecībām piedalījies izdevumu veidošanā: Jānis Dreslers “Jefiņš un citi” (1991, sastādītājs Arvīds Briedis, mākslinieks Dainis Breikšs, “Avots”), Paulis Gavars “Latvijas brīvvalsts (1918.-1940.)” (1993, mākslinieks D. Breikšs, “Pētergailis”), Roberts Mūks “Latvju velis Junga un arhetipiskās psiholoģijas skatījumā” (1999, mākslinieks D. Breikšs, redaktore A.Kubuliņa, korektore A.Brīvere, tehn. redaktore V.Ruskule, “Valters un Rapa”), Valdis Rūja “Juglas vitrāžas. Rīgas Vidzemes priekšpilsētas grāmata” (2004, mākslinieks D. Breikšs, “Rīgas balvas fonds”), “Latvijas karikatūristi par Eiropas Savienību” (2008, priekšvārds Iveta Šulca, Viesturs Serdāns, iekļauti: Māra Aizpurieša, Daiņa Breikša, Jūlijas Bulikinas, Jāņa Kārkliņa, Agra Liepiņa, Adriana Mukāna, Ērika Oša, Gata Šļūkas, Romana Vitkovska darbi, “Lauku Avīze”), Pēteris Ēteris “Brūtgāns krāsnī” (2011, sastādījis A.Ruģēns, D. Breikša vāks un makets, ilustrācijas zīmējuši: Ernests Rirdāns (1901-1954), Gunārs Bērziņš, Ilmārs Dzerko, Mirdza Ramane, H.Veisbergs, Normunds Zvirbulis, Gunārs Vīndedzis, “Humora Institūts”), Romens Umans “Nekaunīgie veči” (2015, Vitas Lēnertes vāka dizains; zīmējumu autori: Dainis Breikšs, Jānis Anmanis, Romans Vitkovskis, “Zvaigzne ABC”) u.c.
Nozīmīgs bija mākslinieka darbs bij. Latvijas Mākslas muzeju apvienības (LMMA, tag. LNMM) ģenerāldirektores Ilzes Konstantes izveidotajā izdevniecībā “DOMA” (1994-2001), kuras atbildīgais redaktors bija mākslas zinātnieks Zigurds Konstants, mākslinieks Dainis Breikšs, redaktore Māra Ņikitina, pie tekstu un attēlu apstrādes, rediģēšanas un maketēšanas no 1997. gada darbojās Evita Buša, Inese Noriņa un literārā redaktore Inga Zariņa u.c.
Dainis Breikšs izdevniecībā “DOMA” sagatavoja un veidoja katalogus, piemēram, 1997. gadā – “Leo Jānis Briedītis” (izstāde Valsts Mākslas muzejā, 1997), “Gleznas Rīgas pilsētai: Kārla Kristofa Grosa, Džeimsa Armitsteda, Ludviga Vilhelma Kerkoviusa gleznu kolekcijas” (sast. Romis Bēms), “Mākslas muzejs Arsenāls: Akvareļu kolekcijas katalogs”; 1998. gadā – “Venss Kirklends. Glezniecība” (Ārzemju mākslas muzeja izstāde, 1998), “Tonijs Kregs. Tēlniecība” (mākslas muzejs “”Arsenāls”, 1998); 1999. gadā – “Felicita Pauļuka. Darbu kolekcijas katalogs”, “Konrāds Ubāns. Darbu kolekcijas katalogs”, “Reinholda Filipa Šillinga kolekcija Ārzemju mākslas muzejā” (sast. Valentīna Opalā) u.c.
Dainis Breikšs karikatūras sāka publicēt no 1965. gada, un tās, kā arī zīmētās ilustrācijas tika publicētas dažādos preses izdevumos, t.sk. laikrakstos – “Padomju Jaunatne”, “Lauku Avīze”, “Jūrnieks”, žurnālā “Dadzis” (20. gs. 80. gados žurnālā karikatūras zīmēja Dainis Breikšs, Gunārs Bērziņš, Jānis Briņķis, Ludmila Bulikina, Imants Melgailis, Uģis Mežavilks, Adriāns Mukāns, Edvards Rusmanis, Tamāra Sergijenko, Armīns Lejiņš, Kira Liede, Agris Liepiņš, Igors Palkovs, Andrejs Vite, Gvido Zālītis u.c.).
Dainis Breikšs izstādēs piedalījās kopš 1965. gada. Mākslinieka darbi bija eksponēti 3. Republikāniskajā karikatūru izstādē (1968, “Mākslinieku nams”), kurā piedalījās un karikatūras veidoja arī citu mākslas veidu pārstāvji, jo aktuāla bija vēlme jokot, izprotot PSRS ideoloģijas noteiktās robežas, kas karikatūrai bija brīvākas (izstādē piedalījās karikatūrists Gunārs Bērziņš (1927-1999), vitrāžas mākslinieks, scenogrāfs Ludis Bērziņš (1929-2021), gleznotājs, grafiķis Gunārs Cīlītis (1927-2007), karikatūrists Ilmārs Dzerko (1932-1990), grafiķis, karikatūrists Simons Gūtmanis (1907-2005), karikatūrists Samuils Haskins (1909-1974), karikatūrists Imants Melgailis (1923-2018), gleznotājs, karikatūrists Uģis Mežavilks (1929-1998), gleznotāja, grafiķe Malda Muižule (1937-2022), grafiķis Edgars Ozoliņš (1930-1987), grafiķis, ādas mākslinieks Ēriks Priedkalns (1928-2006), grafiķis Romans Tillbergs (1920-1993), karikatūrists Gunārs Vīndedzis (1918-1991), grafiķe Kira Voitkāne (Liede), karikatūrists Vilis Zaķis (1937-1977), grafiķis Normunds Zvirbulis (1929-1973), gleznotājs, karikatūrists Ēriks Ošs (1927-2025), arī gleznotāji Boriss Bērziņš (1930-2002), Indulis Zariņš, Gunārs Mitrēvics (1928-2007), Aleksandrs Stankevičs (1932-2015), tēlniece Gaida Grundberga (1928-2021), gleznotāja, karikatūriste Mirdza Ramane (1921-1996) u.c.). Dainis Breikšs piedalījās 4. Republikāniskajā karikatūru izstādē (1973, “Mākslinieku nams” un Jēkabpils novadpētniecības un mākslas muzejs, piedalījās autori: Gunārs Cīlītis, Romans Tillbergs un Aleksandrs Stankevičs), 5. Republikāniskajā karikatūru izstāde (1977, “Mākslinieku nams”, tika eksponēti 25 mākslinieku apmēram 90 darbi, veidoti dažādās tehnikās un tematikās – politisko satīras žanru pārstāvēja Solomona Gutmaņa darbi, pret negatīvām sadzīves parādībām karikatūras veidoja Vilis Zaķis, Gunārs Vīndedzis bija eksponējis krāsainu estampu sēriju pēc B.Brehta un Servantesa darbu motīviem), LMS “Mākslas dienu” Karikatūru izstādē (1977, bij. A. Popova radio rūpnīcas kultūras nams, Radiotehnikas iela 41, Rīga), Baltijas republiku karikatūru izstādēs (1978, 1975, 1984, 1989), 6. Republikāniskajā karikatūru izstādē (1980, “Mākslinieku nams”, piedalījās: Ēriks Ošs, Gunārs Vīndedzis, Edgars Ozoliņš, Dainis Breikšs, Ēriks Ostrovs, Ludmila Bulikina, Romans Vitkovskis, Fricis Makstenieks, Oļegs Ozoliņš, Genādijs Kazbekovs, Juris Nesenbergs (1930-2005), Valerians Ardašovs, Gunārs Kļava (1933-1989)), 7. Republikāniskajā karikatūru izstādē (1983, “Mākslinieku nams”, piedalījās Dainis Breikšs, Gunārs Vīndedzis, Simons Gūtmanis, Uģis Mežavilks, Tamāra Sergijenko, Agris Liepiņš), “Daiņa Breikša, Uģa Mežavilka, Romana Vitkovska, Ērika Oša, Kiras Liedes, Agra Liepiņa, Adriāna Mukāna, Tamāras Sergijenko, Gunāra Vīndedža, Imanta Melgaiļa izstāde “Mākslas dienas” ietvaros (1988, Tukuma mākslas un novadpētniecības muzejs), Baltijas republiku karikatūru izstāde “Homo sapiens” (1989, Viļņa, Lietuva, piedalījās 85 autori, Latviju pārstāvēja seši autori: Dainis Breikšs, Edgars Ošs, Tatjana Sergijenko, Romans Vitkovskis, Normunds Lācis, Agris Liepiņš).
Dainis Breikšs rīkoja personālizstādes “Mākslinieku namā” (1983), Kokneses muzejā (1985), personālizstādi “Mākslas dienās” (1986, grāmatnīca “Auseklis”, Ogre), Andreja Upīša Skrīveru vidusskolā (1987), Dobeles novada muzejā (1988, “Ilustrācijas Stīvena Līkoka grāmatai “Izģērbtie džentlmeņi””), tipogrāfijā “Latvijas karte” (2009, Rīga) u.c. Daiņa Breikša darbi publicēti arī ārzemju izdevumos Bulgārijā, Ungārijā, bij. Čehoslovakijā, Polijā, ASV u.c.
Dainis Breikšs bija Latvijas Mākslinieku savienības (LMS) biedrs no 1984. gada un tika uzņemts ar grāmatu grafiķu Gunāra Kļavas, Uģa Mežavilka, Viestura Granta (1926-2016), LPSR izdevniecības “Liesma” direktora V.Jansona, galvenā mākslinieka, grafiķa Vasilija Šelkova (1923-2013), LMA Grafiķu sekcijas priekšsēdētāja Ināra Helmūta rekomendācijām un LMS valdes priekšsēdētājas, gleznotājas Džemmas Skulmes (1925-2019) parakstītu lēmumu. PSRS MS apstiprināja LMS lēmumu 1986. gadā. No 1987.-1991. gadam Dainis Breikšs bija ievēlēts par LMS Grafikas sekcijas Karikatūristu apakšsekcijas priekšsēdētāju.
Mākslinieka darbi atrodas Latvijas Mākslinieku savienības muzejā, Rīgas vēstures un kuģniecības muzejā, Latvijas Nacionālajā rakstniecības un mūzikas muzejā, Ķekavas novadpētniecības muzejā, Roberta Mūka muzejā Galēnos, Aizkraukles Vēstures un mākslas muzejā, Latvijas Lauksaimniecības muzejā, citos muzejos un privātkolekcijās.
Latvijas Mākslinieku savienība un Jauns.lv izsaka dziļu līdzjūtību grafiķa Daiņa Breikša tuviniekiem un kolēģiem. Atvadīšanās no mākslinieka Daiņa Breikša notiks 17. septembrī plkst. 13.00, Rīgas krematorijas Lielajā atvadu zālē Rīgā, Varoņu ielā 3a.