Jau drīzumā Mihaila Čehova teātrī tiks izrādīts jauniestudējums "Slepkavība Austrumu ekspresī"
Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātrī rit darbs pie jauniestudējuma "Slepkavība Austrumu ekspresī" – Kena Ludviga dramatizējuma pēc Agatas Kristi slavenā romāna motīviem.
Process jau uzņēmis apgriezienus: aizvadīta maketa nodošana, noticis pirmais lasījums, un aktieru komanda sākusi mēģinājumus. Pirmizrāde gaidāma 8. novembrī, un skatītājiem tā sola gan spriedzi, gan pārsteigumus, gan estētisku baudījumu.
Izcilais detektīvs Erkils Puaro Stambulā iekāpj slavenajā Austrumu ekspresī. Šķiet, ka šajā greznajā vilcienā kopā ar viņu ceļo visu iespējamo tautību un sociālo slāņu pārstāvji. Ārkārtīgi ērtais ceļojums nesola nekādus nepatīkamus pārsteigumus, taču jau nākamajā rītā viens no pasažieriem tiek atrasts miris savā kupejā. Puaro ir spiests uzņemties izmeklēšanu un drīz vien atklāj, ka kupeja ir pilna ar slepkavības pierādījumiem, kas norāda uz... gandrīz visiem pasažieriem! Vai pasaulslavenajam detektīvam izdosies atrisināt šo dīvaino lietu?
Režisore Laura norāda, ka "Agatas Kristi ikoniskais romāns rosina vēlmi izvērtēt katra cilvēka atbildību notikušās slepkavības kontekstā un iekšējo nepieciešamību veikt iespējamu noziedzīgu aktu. Jo vainīgi, iespējams, ir visi – pat tad, ja patiesībā slepkavības veicējs ir tikai viens, galu galā katrs savu roku tam ir pielicis, jo domu spēks arī ir spēks. Kāds gan lāsts ir Erkilam Puaro... Pat savās brīvdienās vienmēr būt darbā. Nenovērtēsim par zemu viņa sirdsēstus vai apjukumu, sastopoties ar noziegumu. Stāsts šķiet zināms, bet zināms īstenībā nav nekas. Izmeklēsim! Lai Agata Kristi stāv mums klāt!"