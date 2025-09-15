Mongolijas pilsonis pazuda bezvēsts šī gada 9. septembrī.
Sabiedrība
Šodien 13:13
Latvijā bezvēsts pazudis Mongolijas pilsonis - pēdējā saziņa ar tuviniekiem bija 9. septembrī
Valsts policija meklē bezvēsts pazudušo 1994. gadā dzimušo Mongolijas pilsoni Manal-Ochir Gantsog.
Vīrietis kopš šā gada maija dzīvo Spānijā, Malagā. Pēdējā saziņa tuviniekiem ar viņu bijusi šā gada 9. septembrī, taču līdz šim nav zināma viņa atrašanās vieta. Iespējams, vīrietis pārvietojas ar savu automašīnu "Mercedes Benz" ar numura zīmi KB-5506. Personai ir uzturēšanās atļauja Latvijā. Pazīmes: augums 174 cm, tumši mati līdz pleciem, vadot automašīnu izmanto brilles.
Mongolijas pilsonis pazuda bezvēsts šī gada 9. septembrī.
Valsts policija aicina aplūkot vīrieša attēlu un atsaukties ikvienu, kura rīcībā ir informācija par viņa iespējamo atrašanās vietu, zvanot pa tālruņa numuru 112.