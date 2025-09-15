Rosina apsūdzēt tiesneša palīdzi, kas izpauda trešai personai neizpaužamu informāciju
Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB) nodevis prokuratūrai kriminālprocesu, kurā iegūti pierādījumi tam, ka rajona tiesas tiesneses palīdze izpaudusi trešajai personai neizpaužamu informāciju.
Izpaustā informācija saistīta ar citas tiesneses lietvedībā esoša kriminālprocesa dalībnieku. KNAB pirmstiesas izmeklēšanā iegūtie pierādījumi liecina, ka 2024.gada jūnijā tiesneses palīdze pēc savas iniciatīvas no divām datubāzēm ieguva informāciju, kas nebija nepieciešama pienākumu izpildei.
Tiesneses palīdze iegūto informāciju, kas saistīta ar kādu apcietinājumā esošu personu, tostarp tās ieslodzījuma vietu, izpauda trešajai personai.
Pirmstiesas izmeklēšanas rezultātā KNAB rosināja Noziedzīgu nodarījumu valsts institūciju dienestā izmeklēšanas prokuratūru sākt kriminālvajāšanu pret tiesneses palīdzi par neizpaužamu ziņu, kas nav konfidenciāla, slepena vai sevišķi slepena informācija, izpaušanu.
KNAB atgādina, ka tiesu sistēmas darbinieki un ikviena cita persona, kuras rīcībā nonāk ierobežotas pieejamības informācija, ir personīgi atbildīgi par to, lai šī informācija tiktu izmantota tikai amata pienākumu izpildei. Tāpat tiem jānodrošina, lai datubāzēs esošie personu dati būtu pieejami tikai tām personām, kurām to piekļuvi paredz normatīvie akti.
KNAB norāda, ka nav pieļaujami gadījumi, kad tiesas darbinieks, kam ir jāievēro un sabiedrībai jādemonstrē augsti godprātības standarti, pārkāpj likuma robežas. Personām par amata pienākumu pildīšanai pieejamo datubāžu nelikumīgu izmantošanu paredzēta administratīvā atbildība - brīdinājums vai naudas sods.
Ja persona iegūto informāciju izpaudusi trešajām personām, paredzēta kriminālatbildība. Par šāda nozieguma izdarīšanu tiesa var piemērot personai cietumsodu līdz vienam gadam, sabiedrisko darbu vai naudas sodu.