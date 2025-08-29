Rīgā top jauns Ginesa rekords - pasaulē lielākais basketbola krekls
Ar Rīgas pašvaldības atbalstu ilgtspējīgas modes platforma "Bourzma" šonedēļ sāk akciju, kuras mērķis ir Ginesa rekords - pasaulē lielākā basketbola krekla izgatavošana. Milzu krekls tiek šūts no otrreiz izmantotiem sporta apģērbiem un tajā plānots savienot aptuveni 500 basketbola kreklus.
"Pavisam nesen satikos ar "Bourzma" kādā pasākumā, kur arī dzirdēju par viņu ideju radīt pasaulē lielāko basketbola kreklu. Man ir patiess prieks, ka Rīgā jaunieši uzņemas šādas iniciatīvas. Ginesa rekorda uzstādīšana būs lieliska iespēja parādīt Rīgu uz starptautiskās skatuves, un mums noteikti vajag vairāk šādu drosmīgu ideju. Pilsēta vienmēr būs gatava atbalstīt jauniešus un viņu radošos projektus. Protams, priecē arī tas, ka "Bourzma" domā par videi draudzīgiem risinājumiem," uzsver Rīgas mērs Viesturs Kleinbergs.
Ideja dzimusi "Bourzma" komandai, kas ikdienā īsteno projektus, popularizējot tekstila augšupstrādi un otrreizēju izmantošanu. Basketbola krekls nav izvēlēts nejauši, jo tas simbolizē Latvijai nozīmīgo sporta kultūru un tiek šūts laikā, kad Rīgā norisinās EuroBasket 2025 čempionāts. Rekordam nepieciešamie krekli tiek saņemti arī no partneriem "VEF Rīga" un vietējiem basketbolistiem. Pie rekordkrekla radīšanas strādā pieci "Bourzma" komūnas dizaineri, kas ikdienā specializējas ilgtspējīgā modē un dizainā.
"Ginesa rekords ir lielisks veids, kā noslēgt mūsu bagātīgo "Bourzma" vasaras sezonu ar spilgtu un paliekošu akcentu. Esmu pateicīgs Rīgas pašvaldībai, mūsu partneriem un jo īpaši talantīgajiem ilgtspējīgās modes dizaineriem, kā arī savam brālim Gabrielam, kura ideja iedvesmoja šo vērienīgo projektu," tā komentē Bourzma vadītājs Patriks Kirkils.
Krekla prezentācija notiks 2. septembrī plkst. 12.30 pie Brīvības pieminekļa, un uz to aicināti visi interesenti, lai savām acīm apskatītu rekordlielo kreklu. Laipni aicināti arī mediju pārstāvji!
Pasākuma mērķis nav tikai rekords, bet arī aicinājums pievērst uzmanību tekstila industrijas radītajām vides problēmām. Akcija aicina sabiedrību domāt par to, kā ikdienā dot "otro dzīvi" jau esošam apģērbam, vienlaikus iedvesmojot ar radošiem piemēriem.
Medijiem būs iespēja iegūt unikālus foto un video, kuros redzams milzu krekls Brīvības pieminekļa fonā kā spēcīgs vizuāls simbols Latvijas sporta garam un ilgtspējīgai domāšanai.