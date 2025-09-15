Par bērnu pēršanu patēvam piešķirta probācijas uzraudzība
Rīgas pilsētas tiesa kādam patēvam par savas dzīvesbiedres mazgadīgā bērna pēršanu piemērojusi probācijas uzraudzību uz diviem gadiem.
Tiesa atzina, ka apsūdzētais vardarbīgi izturējās pret trim savas dzīvesbiedres mazgadīgajiem bērniem. Laikā no 2021.gada februāra līdz 2023.gada 15.novembrim vīrietis ne tikai sistemātiski bļāva uz bērniem par viņa ieskatā notikušu nepaklausība, bet arī sita bērniem ar rokām, siksnu un elektrības vadu un lika tupēt uz ceļiem uz griķiem, norāda prokuratūra.
Savukārt novembrī, būdams dusmīgs un alkohola reibumā, patēvs ar dūri iesita pa galvu astoņus un 11 gadus veciem bērniem, kuriem nodarītas fiziskas ciešanas un miesas bojājumi - fiksēti zilumi zem acs un uz pieres.
Apsūdzētais pilnībā atzinis savu vainu un izmantojis tiesības uz sadarbību, kas izpaudās vienkāršāka procesa veida izvēlē, līdz ar to prokurore ar apsūdzēto noslēdza vienošanos par vainas atzīšanu un sodu, ko pēc tam tiesa apstiprināja.