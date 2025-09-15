Ligita pazuda, kad devās uz purvu ogot.
Novadu ziņas
Šodien 11:50
Melnsalas purvā bezvēsts pazudusī seniore ir atrasta
Valsts policija norāda, ka 1958. gadā dzimusī Ligita, kura aizvadītajā dienā pazuda bezvēsts, kad devās Melnsalas purvā ogot, ir atrasta.
"Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes Ziemeļvidzemes iecirknis pārtrauc meklēt Ligitu Aleksejevu, jo sieviete ir atrasta sveika un vesela," ziņo likumsargi. Jau ziņots, ka pazušanas brīdī Ligita bija ģērbusies tumšās drēbēs un pie rokas nēsāja sarkanu somu.
PAPILDINĀTS 15. septembrī pulksten 11.35
Paldies ikvienam, kurš dalījās ar informāciju!