Melnsalas purvā bezvēsts pazudusī seniore ir atrasta
foto: Shutterctock
Ligita pazuda, kad devās uz purvu ogot.
Novadu ziņas

Melnsalas purvā bezvēsts pazudusī seniore ir atrasta

Ziņu nodaļa

Jauns.lv

Valsts policija norāda, ka 1958. gadā dzimusī Ligita, kura aizvadītajā dienā pazuda bezvēsts, kad devās Melnsalas purvā ogot, ir atrasta.

Melnsalas purvā bezvēsts pazudusī seniore ir atras...

"Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes Ziemeļvidzemes iecirknis pārtrauc meklēt Ligitu Aleksejevu, jo sieviete ir atrasta sveika un vesela," ziņo likumsargi. Jau ziņots, ka pazušanas brīdī Ligita bija ģērbusies tumšās drēbēs un pie rokas nēsāja sarkanu somu. 

Tēmas

Bezvēsts pazudušieValsts policijaVidzemeSmiltenes novads

Citi šobrīd lasa