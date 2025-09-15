Uz pusgadu tiks slēgts Rīgas pils muzejs
Saistībā ar jaunas ekspozīcijas izbūvi, līdz 2026. gada pavasarim tiks slēgts Latvijas Nacionālais vēstures muzejs Rīgas pilī.
Izņēmums būs skolu organizētas skolēnu grupas, kurām nodarbības notiks "Izziņas bēniņos". Tāpat muzejs ar ekspozīcijas iekārtošanu nesaistītās telpās turpinās rīkot atsevišķus pasākumus.
Konkursā par ekspozīcijas "Straumējot laiku" ražošanu un uzstādīšanu uzvarēja uzņēmumi SIA "Solavi" un SIA "Ad Production", ar kuriem 4.augustā Rīgas pilī parakstītais līgums paredz ekspozīcijas izbūvi pabeigt 31 nedēļas laikā.
Ekspozīcija "Straumējot laiku" būs pirmā no LNVM jaunveidotajām ekspozīcijām pēc atgriešanās vēsturiskajā mājvietā Rīgas pilī. To izvietos 620 kvadrātmetru platībā, un tā stāstīs par Latvijas zemi un tās apdzīvotājiem vēstures ritējumā no vissenākajiem laikiem līdz mūsdienām.
Plānots, ka muzejs rīkos pasākumus valsts svētkos - Lāčplēša dienā 11.novembrī, Latvijas valsts pasludināšanas gadadienā 18.novembrī.