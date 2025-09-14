VIDEO: uz Šauļi–Eleja ceļa aizdegusies kravas mašīna
foto: ekrānuzņēmums no video
Uz Šauļi–Eleja ceļa aizdegusies kravas mašīna.
Samanta Kārkliņa

Jauns.lv

14. septembrī uz ceļa Šauļi–Eleja notikusi nopietna avārija – kravas automašīna pēc sadursmes aizdegusies, ziņo "Sadursme".

No notikuma vietas bija redzami spēcīgi melni dūmi un liesmas, kas bija saskatāmi arī no attāluma.

Notikuma vietā ātri ieradās operatīvie dienesti, kas ugunsgrēku lokalizēja un likvidēja. Par cietušajiem šobrīd informācijas nav.

Negadījuma dēļ satiksme šajā ceļa posmā bija būtiski apgrūtināta, un autobraucējiem nācās rēķināties ar aizkavēšanos.

