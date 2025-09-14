Tēva dienas auto salidojums pie Rīgas Motormuzeja
Tēva dienā, 14. septembrī, pie Rīgas Motormuzeja notiek muzeja un AAK Youngtimer Rally kopīgi rīkotais "Coffeetime 2025" salidojums. Pasākumā piedalās ...
Šodien 17:13
Tēva dienā publiskoti dati par Latvijas tēviem - atklāti interesanti fakti
Latvijā 2996 tēvu ir seši un vairāk bērnu, liecina Centrālās statistikas pārvaldes informācija.
Latvijā dzīvo 446 064 tēvu gan maziem, gan jau pieaugušiem bērniem.
Tostarp 163 451 tēvam ir viens bērns, 190 257 tēviem - divi bērni. Trīs bērni ir 66 405 tēviem. Četri bērni ir 17 412 tēviem, bet pieci - 5543 tēviem.
Jau ziņots, ka šodien Latvijā tiek svinēta Tēva diena. Rīgā un citviet Latvijā notiek Tēva dienai veltīti pasākumi.