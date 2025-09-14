Siliņa par PVN celšanu: "Neizslēdzu iespēju palielināt likmi"
Lai gan daudzas Eiropas valstis jau palielina nodokļus, lai finansētu aizsardzību un drošību, tas vēl nav noticis Latvijā. Tomēr premjerministre Evika Siliņa neizslēdz šādu izmaiņu iespējamību.
"Ko mūsu igauņu kolēģi un daudzas Eiropas valstis dara, reaģējot uz drošības izaicinājumiem? Viņi palielina pievienotās vērtības nodokli. Mūsu valstī tas ir 21%. Mēs vēl nevēlamies palielināt PVN, taču neizslēdzu iespēju palielināt likmi atsevišķām preču grupām, piemēram, tabakai un alkoholam, kā arī agrāk ieviest nodokli azartspēlēm," sacīja premjerministre.
Pēc viņas teiktā, šāds solis varētu būt kompromiss starp nepieciešamību stiprināt drošību un sabiedrības bažām par pieaugošajām cenām.
"Ja mēs vēlamies kaut kur samazināt izmaksas, mums ir jāsaprot, kā to kompensēt," uzsvēra Siliņa.
Viņa atgādināja, ka valsts budžetu veido uzņēmēju samaksātie nodokļi, un šie līdzekļi tiek novirzīti policistu, robežsargu, armijas algām, neatkarīgo mediju atbalstam un veselības aprūpei. Vienlaikus sabiedrībā pieaug nemiers: cilvēki baidās, ka jauni nodokļi tikai saasinās cenu pieaugumu un padarīs dzīvi vēl dārgāku. Tomēr valdība uzstāj, ka bez papildu līdzekļiem nav iespējams nodrošināt valsts drošību.