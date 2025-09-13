NVA piedāvās atbalstu C un D kategoriju transportlīdzekļu vadītāju mācībām
Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) 18.septembrī sāks papildu pieteikumu pieņemšanu nodarbināto un pašnodarbināto personu dalībai transportlīdzekļu vadītāju izglītības programmās, informēja NVA.
Interesentiem bez maksas būs iespēja apgūt C, CE, C1E, D, DE vai D1E kategorijas autovadītāja mācību programmas.
Mācības ir bez maksas. Lai tajās piedalītos, jāatbilst vismaz vienam no nosacījumiem, piemēram, izglītībai vai prasmēm jābūt nepietiekamām konkurētspējai darba tirgū, cilvēkam jābūt sasniegušam 50 gadu vecumu vai jābūt noteiktai vai prognozējamai invaliditāte.
Lai iesaistītos transportlīdzekļu vadītāju izglītības programmu apguvē, pretendentam jāatbilst arī vismaz vienam no šiem kritērijiem: jāstrādā vienkāršo profesiju darbs atbilstoši Profesiju klasifikatora devītajai pamatgrupai, nav pabeigta profesionālā izglītība vai apmācību nepieciešamību ir apstiprinājis darba devējs.
Ja mācību dalībnieks bez attaisnojoša iemesla pārtrauc mācības vai 90 dienu laikā pēc to pabeigšanas nenokārto eksāmenu, NVA viņu turpmākos 24 mēnešus neiesaista citos mācību pasākumos nodarbinātajiem.
Pieteikties mācībām varēs no 18. septembra NVA tīmekļvietnes sadaļā "Mācības nodarbinātām personām (mūžizglītība)".
Izsludinot papildu pieteikšanos, NVA plāno pasākumā iesaistīt līdz 300 nodarbināto.
Mācības tiek īstenotas Eiropas Savienības Atveseļošanas fonda projekta "Prasmju pilnveide pieaugušajiem" mūžizglītības pasākumos, izmantojot kuponu metodi.
Nodarbināto mūžizglītības pasākumus NVA īsteno, lai veicinātu nodarbināto un pašnodarbināto personu konkurētspēju darba tirgū, piedāvājot zināšanu un prasmju nepārtrauktas pilnveidošanas iespējas.