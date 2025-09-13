Noskaidrots, cik ilgi dzīvo latvieši salīdzinājumā ar pārējo ES
Saskaņā ar provizoriskajiem 2024. gada datiem, ko publicējis Eurostat, paredzamais dzīves ilgums dzimšanas brīdī ES bija 81,7 gadi, kas ir par 0,3 gadiem vairāk nekā 2023. gadā.
15 valstīs paredzamais dzīves ilgums pārsniedza ES vidējo rādītāju. Visaugstākie rādītāji fiksēti Itālijā un Zviedrijā (pa 84,1 gadam), kā arī Spānijā (84,0 gadi).
Savukārt zemākais paredzamais dzīves ilgums reģistrēts Bulgārijā (75,9 gadi), Rumānijā (76,6 gadi) un Latvijā (76,7 gadi). Tātad Latvija ir trešajā vietā no beigām starp ES valstīm pēc iedzīvotāju dzīves ilguma.
Kā ziņo Eurostat, salīdzinot ar pirmspandēmijas līmeni 2019. gadā, no 26 ES valstīm, par kurām pieejami provizoriskie dati, 2024. gadā dzīves ilgums pieauga 24 valstīs. Lielākais pieaugums novērots Lietuvā (+1,1 gads), kā arī Čehijā, Latvijā un Rumānijā (katrai +1,0 gads).
Nīderlande bija vienīgā valsts, kur fiksēts samazinājums (–0,2 gadi); Spānijā rādītājs saglabājās stabils, bet Francijā bija neliels pieaugums par 0,1 gadu.