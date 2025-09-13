Sistēma nobrūk, samaksāt nevar. Vai prāta darbs atteikties no skaidras naudas?
Laiku pa laikam izskan diskusijas, vai valsts vara neuzspiedīs atteikšanos no skaidras naudas. Un laiku pa laikam gadās arī tādas problēmām, par kādām platformā “Threads” raksta tukumnieks, rakstnieks Guntis Tālers – kādā septembra pēcpusdienā uz dažām stundām nobruka “Swedbank” norēķinu sistēma.
“Cik sapratu, nestrādāja termināli (veikalā “Drogas” bija jānorēķinās skaidrā naudā), kartes, internetbanka un aplikācija. Uz šīm dažām stundām bankas klienti reāli palika bez naudas. Nezinu, ka no situācijas izkļuva tie, kas bija uzpildījuši degvielu ar pēcmaksu... Šobrīd runāt par pilnīgu atteikšanos no skaidras naudas ir pāragri un bezatbildīgi,” norāda Tālers.
Diskusijā viņam daudzi piekrīt.
Romualds: “Var tikai piekrist, ka nekādas ērtības nevar aizstāt skaidru naudu.”
Roberts: “Skaidru naudu nelietoju vispār. Vienmēr maksāju ar telefonu vai pulksteni. Nu neiet swed. Samaksā ar citu banku. Kur problēma?”
Guntis Tālers: “Ir maz tādu krutu čaļu, kam visās iespējamās bankās konti atvērti.”
Natālija: “Kā bez skaidras naudas laukos dzīvot? Par siena rulli un litru piena arī ar karti būs jāmaksā?”
Ģirts: “Klau, kur ir problēma ikdienā maksāt elektroniski un papildus makā turēt 50–100 eiro skaidrucī? Nav tak jāveļas no viena grāvja otrā. Man skaidrucis nepatīk, un visur maksāju ar pulksteni/telefonu. Ja nevar elektroniski, tad izvelku banknotes. Attiecīgi nav problēmu veikalos ar pašapkalpošanās kasēm. Vari maksāt elektroniski vai ar skaidruci. Nav jāstāv rindās tikai uz dažām skaidruča kasēm.”
Zane: “Es nesaprotu tos, kas saka skaidra nauda nav ērti utt. Man vienmēr ir skaidra nauda. Tikai tā spēju iekrāt, nauda no konta pilnīgi kūst.”
Sintija: “Es vakar pie kases stāvēju un nevarēju samaksāt. Un skaidrā nauda arī nebija. Labi, ka pie pašapkalpošanās kases. Kārtējā reize, kad apstiprinās, ka naudu jānēsā skaidrā līdzi.”
Kristīne: “No skaidras naudas nekad nevajag atteikties. Arī elektrība var nobrukt un tad varētu būt vēl interesantāk...”
Līga: “Reiz man bija situācija, kad esot DUS ar uzpildītu bāku, nestrādāja i-bankas. Pārdevēja dusmīgi teica, ka skaidrai naudai VIENMĒR jābūt makā. Nu neko, pēc 20 minūtēm atleca maksājumi, bet varēju tur sēdēt arī visu nakti. Prom ar uzpildītu bāku bez maksāšanas mani, protams, neviens nelaida.”
Normunds: “Man tā stunda, kad nestrādāja karšu maksājumi nemainīja pilnīgi neko. Sniegpārsliņas tagad katru s... eskalē līdz atomsprādzienam.”
Evita: “Piekrītu! Man diezgan regulāri gadās, ka kaut kur nestrādā termināļi... Vienmēr makā līdzi skaidra nauda.”
n_vecvagaris: “Es teiktu, nevis tikai šobrīd, bet kopumā. Arī tad, kad viss šķietami būs tik tālu sakārtots, ka miera stāvoklī visiem viss darbosies nevainojami. Krīzes situācijas ir daudz un dažādas. No banāla tīkla sabrukuma, līdz EW (elektromagnētisks uzbrukums – Red.) un karam.”
Laura: “Es esmu pret atteikšanos no skaidras naudas, bet pavisam citu iemeslu dēļ. Nu, sorry, nenopirkt kaut ko “Drogās” pāris stundas nav liela bēda.”
Ansis: “Samaksāju ar citas bankas karti. Taču saka, ka vienā zeķē visu naudu glabāt nevajag.”
Mārtiņš: “Tā gadās arī citām bankām – pirms dažiem mēnešiem vienā būvniecības preču veikalā es nevarēju samaksāt ar karti, nevarēju arī izņemt naudu no bankomāta, jo manu konkrēto bankas karti izdod tā pati banka, kura apkalpo POS terminālus konkrētajā veikalā. Tā gadās.”
Ilze: “Reizes, kad nestrādā elektroniskie norēķini: 1x gadā. Reizes, kad pad... skaidru naudu: 10 000x.”
Guntis Tālers: “Vairāk kā 30 reižu dienā? Kā to var dabūt gatavu?”
Diāna: “Nez, internetbanka negāja, bet ar telefonu easy varēju visu nopirkt, nekāda problēma. Laikam jāsāk dzīvot kā Vācijā, kur visi mīl ar skaidri naudu norēķināties.”
Kristiāns: “Tāpēc, man patīk turēt skaidrā naudā naudu. Gribēju vienreiz izņemt naudu , bet kā SEB banka izdomāja apkopi internetā, līdz ar to pat bankomātā izņemt nevarēju, pa dienu jau atkal varēja.”
Ronalds: “Arī skaidrā nauda nav 100% droša – ja bankomāts nestrādā vai kabatā tukšums, tad tāpat esi bez naudas. Te drīzāk runa par rezerves plāniem, nevis par atteikšanos.”
Kārlis: “Ne tikai šobrīd, nekad nebūs tā ka 100% strādās banku sistēma. Tanī brīdī kad kartes nedarbojas, vienmēr ir haoss, bet ir bankomāti, kuri darbojas bezsaistē. Tikai daudziem tās komisijas maksas Latvijā. Turēt visu naudu vienā bankā arī liekas riskanti, ja atceras mūsu krāpbankas. Laikam kaut kādai daļai naudas tomēr jāpaliek atliktai taustāmā formā.”
Edīte: “Parādiet, lūdzu, kur kāds runā par pilnīgu atteikšanos no skaidras naudas? Tas, ka cilvēki paši ir pieraduši pie elektroniskiem norēķiniem nenozīmē, ka skaidrā nauda pārstās būt maksāšanas līdzeklis.”
Normunds: “Ķīnā viss notiek ar aplikāciju, un tur bieži ir panika, lai gan skaidru naudu var izņemt, nojūkot sistēmai cilvēki arī ir panikā, jo iet uz banku tajā brīdī ir neērti. Pie tam, tad būtu jābūt nosacījumam, ka nav komisijas maksas, jo nestrādā citi pakalpojumi.”
Agris: “Man liekas, ka tikai Latvijā daļa cilvēki lielās ka skaidru naudu neizmanto.”
Bubinators bubinātājs: “Izmantoju jau kuro gadu pēc kārtas ārzemju bankas karti, nesaistošu ar Latviju, nekad nav pievīlusi, un nekas nav nobrucis nekad, zibenīgi pārskaitījumi, super.”