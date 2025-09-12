Kuldīgas novadā grāvī ieslīdējis skolēnu autobuss
foto: Aculiecienieka foto
Kuldīgas novada Skrundas pagastā noticis ceļu satiksmes negadījums – skolēnu autobuss ieslīdējis grāvī.
Piektdien, 12. septembrī, Kuldīgas novada Skrundas pagastā noticis ceļu satiksmes negadījums – skolēnu autobuss ieslīdējis grāvī, portālu Jauns.lv informē Valsts policija.

Negadījums noticis, kad skolēni devās uz Latvijas valsts mežu rīkoto pasākumu Rudbāržu mežā 6. klašu skolēniem. Policijas rīcībā esošā informācija liecina, ka bērni no transportlīdzekļa izkļuvuši paši un negadījumā neviens nav cietis.

“Valsts policijā saņemta informācija, ka Kuldīgas novadā, Skrundas pagastā noticis ceļu satiksmes negadījums – autobuss ieslīdējis grāvī. Iekšā bijuši bērni, taču tikuši ārā un šobrīd policijas rīcībā esošā informācija liecina, ka negadījumā cietušu cilvēku nav. Valsts policija strādā notikuma vietā un skaidro notikušā iemeslus,” teikts policijas komentārā.

Policija turpina izmeklēt negadījuma apstākļus.

