VID uz Baltkrievijas robežas fiksē Kazahstānas pilsoni ar 44 tūkstošiem eiro skaidrā naudā
Valsts ieņēmumu dienesta (VID) amatpersonas uz Latvijas - Baltkrievijas robežas novērsušas kāda robežas šķērsotāja mēģinājumu nedeklarējot ievest valstī skaidru naudu 44 115 eiro apmērā.
2025. gada 10. septembrī Pāternieku muitas kontroles punktā no Baltkrievijas puses ar vieglo automašīnu "Volkswagen" iebrauca kāds Kazahstānas pilsonis.
Uzsākot pārbaudi, muitas amatpersona jautāja, vai persona pārvieto deklarējamas preces vai skaidru naudu vairāk nekā 10 000 eiro vērtībā. Vispirms transportlīdzekļa vadītājs atbildēja noraidoši, bet pēc mirkļa precizēja, ka pārvieto pāri robežai apmēram 7000 eiro skaidrā naudā.
Transportlīdzekļa kontrolei tika pieaicināts muitas kinologs ar skaidras naudas meklēšanai apmācītu dienesta suni. Kad suns apzīmēja konkrētu vietu transportlīdzeklī, tā vadītājam atkārtoti tika uzdots jautājums par skaidras naudas pārvietošanu pāri robežai, un šoreiz viņš nosauca daudz lielāku summu. Padziļinātās kontroles laikā pie transportlīdzekļa vadītāja tika konstatēti 44 115 eiro.
Konstatējot noziedzīga nodarījuma pazīmes, lietas materiāli nodoti VID Nodokļu un muitas policijas pārvaldei lēmuma pieņemšanai par kriminālprocesa uzsākšanu.
VID Nodokļu un muitas policijas pārvalde, izvērtējot no Muitas pārvaldes saņemto materiālu, ir uzsākusi kriminālprocesu par izvairīšanos no skaidras naudas deklarēšanas. Pamatojoties uz iegūtajiem faktiem, persona ir atzīta par aizdomās turēto un kriminālprocess paātrinātā kārtībā tiks virzīts uz prokuratūru kriminālvajāšanas uzsākšanai.
VID atgādina
Šķērsojot Latvijas Republikas valsts robežu (gan iebraucot, gan izbraucot) vietās, kur tā ir arī Eiropas Savienības ārējā robeža, jebkurai personai ir pienākums deklarēt skaidru naudu, kuras summa ir 10 000 eiro vai vairāk. Fiziskajai personai rakstveidā jāaizpilda skaidras naudas deklarācijas veidlapa, tajā sniegto ziņu patiesumu apliecinot ar parakstu un, šķērsojot valsts ārējo robežu, tā jāiesniedz muitas amatpersonai. Plašāka informācija pieejama VID tīmekļvietnes www.vid.gov.lv sadaļā "Skaidras naudas deklarēšana".