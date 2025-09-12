Gatavojiet savus CV: nosaukti Latvijas uzņēmumi ar vislabākajām algām
Algu izpētes un vadības konsultāciju uzņēmums "Figure Baltic Advisory" ir paziņojis taisnīgākos darba devējus Latvijā 2025. gadā.
Mazāko un vidējo uzņēmumu kategorijā par taisnīgākajiem darba devējiem Latvijā 2025. gadā atzīti:
1. vieta – "Linde Gas", kā arī:
"Kuehne+Nagel", "Mintos Marketplace", "DeskTime", "Scandic Fusion", "Stora Enso Packaging", "KRKA Latvija", "Eiropas dzelzceļa līnijas", "Vitol Terminal Latvia" un "Intrum Global Technologies".
Lielo uzņēmumu kategorijā desmit taisnīgāko darba devēju sarakstā iekļauti:
1. vieta – "Accenture Latvijas" struktūrvienība, kā arī:
"Dinair Filton", "DNB Bank ASA Latvijas struktūrvienība", "JELD-WEN Latvija", AS "Swedbank" (Latvija), "Lidl Latvija", Starptautiskā lidosta "Rīga", "Latvijas Valsts ceļi", "SCHWENK Latvija" un "Rīgas ūdens".
Pētījuma autori norāda, ka arī šogad konkurence starp uzņēmumiem bija sīva, kas apliecina darba devēju pieaugošo uzmanību taisnīgai darba samaksai.
Vairāki uzņēmumi jau vairākus gadus pēc kārtas ir iekļauti taisnīgāko darba devēju sarakstā, taču šī gada desmitniekā ir arī jauni dalībnieki.
Veidojot taisnīgāko darba devēju topu, īpaša uzmanība tika pievērsta:
- Iekšējai taisnīgumam - tam, kā tiek noteikta atlīdzība par vienādiem amatiem vienas organizācijas ietvaros;
- Ārējam taisnīgumam - tas ir, cik konkurētspējīgs ir uzņēmuma atalgojums salīdzinājumā ar darba tirgus līmeni;
- Vienlīdzīgām iespējām abiem dzimumiem ieņemt vadošus amatus.
Kā viens no kritērijiem tika ņemta vērā arī dzimumu proporcija vadības amatos, sākot no vidējā līmeņa menedžeriem.
Balva "Taisnīgākais darba devējs Latvijā" tiek pasniegta kopš 2018. gada, un tā tiek organizēta paralēli "Figure Baltic Advisory" vispārējam atalgojuma pētījumam.
Topa izveidē tiek vērtēti vairāki būtiski kritēriji: Mēneša pamatatalgojuma diapazons vienādas vērtības amatiem; Gada kopējās atlīdzības diapazons vienādas vērtības amatiem; Atšķirība mēneša pamatatalgojumā starp sievietēm un vīriešiem vienādos amatos; Atšķirība gada kopējā atalgojumā starp sievietēm un vīriešiem vienādos amatos; Sieviešu un vīriešu proporcija augstākajā vadībā; Darbinieku īpatsvars Rīgā un reģionos, kuri saņem mazāk nekā iztikas minimumu u.c.