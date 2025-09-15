Neparasta kļūda slimnīcā satricina ģimeni - tuviniecei paziņo par audzēju, bet tā izrādās kļūda
Antra Else savā "Facebook" ierakstā apraksta situāciju, kurā pēc žultsceļu procedūras Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcā viņai telefoniski esot paziņots par mātes “audzēju aknās” un gaidāmu konsīliju, bet klātienē nākamajā dienā mediķe norādījusi, ka audzēja nav un, iespējams, sajauktas pacientes. Atvainošanās par emocionālajiem pārdzīvojumiem neesot sekojusi, vēsta sieviete.
Augusta vidū mātei kļuvis slikti, viņa nogādāta Valmieras slimnīcā, kur stabilizēts stāvoklis un veikta magnētiskā rezonanse. Pēc atbildes saņemšanas ārste ieteikusi doties uz Stradiņu slimnīcu veikt žultsceļu attīrīšanas procedūru.
7. septembrī ģimene ieradusies plānveida uzņemšanā Stradiņos. Sieviete stāsta, ka saskārusies ar pārmetumiem par nosūtījuma noformējumu un strupu atbildi par ratiņu pieejamību. Mamma iekārtota Gastroenteroloģijas nodaļā.
8. septembrī paredzēta procedūra. Ap plkst. 11.00 nodaļā sacīts, ka viss vēl tikai priekšā, lūgts zvanīt plkst. 14.00. Pēc procedūras māte piezvanījusi un teikusi, ka tā “neizdevusies”. Plkst. 14.45 Elsei sarunā ar ārsti pa telefonu esot paziņots, ka “kaut kas traucējis tikt līdz galam”, mammai konstatēts audzējs aknās, un piektdien lēmumu pieņemšot konsīlijs (pacientei neesot jābūt klāt). Tika runāts arī par iespējamu mājas aprūpi.
9. septembrī no rīta mamma paziņojusi, ka viņu laiž mājās. Nodaļā izsniegts izraksts un skaidrots par aizkuņģa dziedzera iekaisumu, žultsceļu problēmām un akmentiņiem. Uz meitas precizējošo jautājumu par iepriekš minēto audzēju ārste norādījusi, ka audzēja nav. Pēc Elses teiktā, blakus esoša kolēģe piebildusi, ka iespējams, sajauktas pacientes.
Pēc sievietes stāstītā, atvainošanās par notikušo netika izteikta. “Visa nakts pagāja bez miega — ausīs skanēja vārdi "audzējs aknās",” raksta Else.
Ģimenes pārmetumi slimnīcai
Antra Else pauž sašutumu par pretrunīgo informāciju un komunikāciju ar tuviniekiem pa telefonu. Viņa uzsver, ka magnētiskās rezonanses atbildē no Valmieras slimnīcas “nekas par audzēju neesot minēts” un ka ar šādu sajaukumu “tuviniekiem tiek radīti smagi emocionāli pārdzīvojumi”.
Ko sagaida no iestādes?
Sieviete norāda, ka no slimnīcas gaida skaidrojumu, kā varējusi notikt iespējamā pacientu sajaukšana un kādi pasākumi tiks veikti, lai novērstu šādas kļūdas. Tāpat viņa sagaida atvainošanos par radīto stresu.
Tagad zināms, ka ceturtdien, 11. septembrī, Antra Else saņēma zvanu no dakteres ar atvainošanos par radušos nepatīkamo situāciju. Sieviete atvainošanos pieņēma, bet atzīst, ka no tā vieglāk nepaliek, jo to tik vienkārši aizmirst nevar.