Zolitūdes traģēdijas piemiņas vietas būvniecībai piešķir papildus līdzekļus
Rīgas domes Finanšu un administrācija slietu komiteja šodien nolēma piešķirt papildu 11 131 eiro Zolitūdes traģēdijas piemiņas vietas būvniecībai.
Iepriekš traģēdijas piemiņas vietas būvniecībai tika piešķirts finansējums 1 977 948 eiro apmērā.
Būvniecības laikā bija jāīsteno papildu darbi salizturīgas kārtas būvniecībai, mainoties pazemes autostāvvietas bedres būvdarbu apjomam, tāpēc Ārtelpas un mobilitātes departaments prasīja papildu 11 131 eiro.
Kā ziņots, vasaras sakumā sākta Zolitūdes traģēdijas piemiņas vietas būvniecība. Darbus veic pilnsabiedrība "3A". Līgums ar kompāniju paredz darbus veikt 12 mēnešu laikā.
Piemiņas vieta - atceres dārzs plānots kā gaiša piemiņas vieta, kur traģēdijā cietušie un bojāgājušo tuvinieki varēs noturēt piemiņas brīžus, bet pārējiem iedzīvotājiem tā būs mierīgas atpūtas vieta, vienlaikus atgādinot un sniedzot informāciju par traģisko notikumu. Risinājums tapis, respektējot biedrības "Zolitūde 21.11." pausto vīziju un vēlmes.
Ideja Zolitūdes traģēdijas piemiņas vietas izveidei izvēlēta 2022. gadā organizētajā metu konkursā, kur par labāko tika atzīts "ALPS ainavu darbnīcas", dizaina biroja "H2E" un konsultāciju aģentūras "Copywriter/Levelup" kopīgi iesniegtais meta piedāvājums.
2013. gada 21. novembrī, Zolitūdē sabrūkot lielveikalam "Maxima", dzīvību zaudēja 54 cilvēki, bet vairāki desmiti guva smagus ievainojumus.