Lehāra “Džudita” pirmoreiz izskan Latvijā - kaislību pilns vakars uz skatuves
No 3. oktobra skatītājiem pirmoreiz kultūrvēsturē Latvijā būs iespēja redzēt Franča Lehāra operetes “Džudita” iestudējumu Operetes teātrī, ko veido austriešu režisors ar plašu starptautisku pieredzi Gernots Kranners. Darbs pie skatītājiem nonāks par godu tā autora, komponista Franča Lehāra 155. dzimšanas dienai.
Operetes teātris aicinājis iestudējuma tapšanā iesaistīties spēcīgu starptautisku domubiedru komandu – režisoru Gernot Kranner (Austrija), kostīmu mākslinieci Aleksandru Brandner (Vācija) un scenogrāfu Herwigu Liboviczki (Austrija), režisora asistente būs mūsu izcilā operdīva Sonora Vaice, kuras darbs režijā – “Cilvēka balss.Telefons”, jau 2021.gadā novērtēts ar Lielo mūzikas balvu. Uz skatuves satiksies gan Operetes teātra skatītājiem labi pazīstami solisti, gan solisti ar pieredzi Itālijas un Šveices opernamos. Izrādi veido Operetes teātra radošā komanda. Evitas Mamajas latviskojums.
Gernots Kranners (Gernot Kranner)ir austriešu izcelsmes režisors, solists (tenors), aktieris, humorists, operetes un mūzikla jomas speciālists ar plašu radošo biogrāfiju. Plašākai Latvijas publikai viņš varētu būt pazīstams arī no seriāla “Komisārs Reksis”. “Džuditu” Kranners iestudē jau otro reizi – pirmizrāde notika 2007. gadā Lehāra festivālā Bādišlā (Austrija), kur režisora lasījums guva lielus panākumus.
Sonora Vaice par darbu izrādē saka: “Ne katru dienu rodas iespēja veidot iestudējumu kopā ar māksliniekiem no zelta “Vecās Eiropas”, un kuri zina, cik lielai jābūt atbildībai ir pret mūzikas partitūru, horeogrāfiju, tekstu, vērtībām un vienlaikus spēj novatoriski radīt. Bauda strādāt ar režisoru, kura muzikālā pieredze ir tik bagāta, bet visskaistākais ir viņa humors. Mēs spējam smieties pat par vienkāršām lietām, gan par ābolu, gan rekvizītu, kamēr top izrāde. Šī man ir jauna pieredze – būt otrpus rampas tik apjomīgā iestudējumā un tomēr pilnībā izdzīvot procesu.”
Operetes centrā ir mūžam aktuāls stāsts par Džuditas un Oktavio satikšanos, par ilgām, apsēstību, apreibinošu iekāri un magnētiski kaislīgu mīlestību, par izvēlēm brīdī, kad dzīve un nāve stāv līdzās. Fonā esošie kara draudi viņu mīlas nakti piepilda ar spriedzi un nolemtību, un sasaucas ar situāciju šobrīd pasaulē.
“Džudita” bija paša Franca Lehāra (1870–1948) mīļākais darbs, viņš to mēdza dēvēt par “opereti ar operas dvēseli”, uzsverot, ka šajā operetē, salīdzinot ar daudzām citām viņa operetēm, ir padziļināta dramatiskā līnija, tomēr opereti caurvij arī sirsnīgs un jauks humors. Tajā lirika, humors un drāma savijušās tik cieši, ka robeža kļūst gandrīz nemanāma.
Agija Ozoliņa-Kozlovska, Operetes teātra valdes priekšsēdētāja, producente: “Operetes “Džudita” Latvijas pirmiestudējums ir unikāls gan dēļ šī skatuves darba pasakaini skaistās muzikālās vērtības, gan dramatikā dziļuma, mākslinieciskās un vizuālās interpretācijas. Tas ir patiess stāsts par izvēlēm, kas maina dzīvi, stāsts ne tikai par mīlestību, nenovēršamām alkām pēc dzīves, brīvības un tuvības, pat mirklī, kad viss var momentā sabrukt. Operete ietver Lehāra spalvai raksturīgās brīnišķīgas, atmiņā paliekošas melodijas, kuras neiztrūkstoši ir pasaulslavenāko solistu koncertrepertuārā, kā piemēram, slavenā Džuditas ārija „Manas lūpas skurbina kā vīns” vai Oktavio ārija “Draugi, Šī dzīve ir bauda!”, kuras mūsu klausītāji varēja baudīt arī šī gada Starptautiskajā operetes festivālā. Operete “Džudita”to klausoties, pārņem tevi un piepilda dvēseli ar siltumu, gaismu, mīlestību”.
Solisti: Titullomā dzirdēsim divas spožas solistes, soprānus:
- Anta Jankovska, dzimusi Latvijā, bet viņas dzīve un radošā darbība norit Itālijā. Starptautisku atzinību guvusi ar Franca Lehāra “Jautrās atraitnes” titullomu Parmā, Lukā, Pizā un Livorno. Jankovskas balss apvieno lirisku smalkumu ar dramatisku spēku, padarot katru uzstāšanos par īpašu notikumu.
- Anastasija Dogoņenko, soprāns, kura nupat kļuvusi par Pirmā Starptautiskā Marinas Zirdziņas vokālistu konkursa laureāti, iegūstot 2. vietu un īpašo balvu – iespēju debitēt “Džuditas” iestudējumā Latvijas Operetes teātrī. Šis panākums iezīmē jaunu posmu jaunās dziedātājas karjerā.
Oktavio lomā būs tenori: Dainis Skutelis vai Andrejs Krutojs (Šveice), Cīrihes operas solists, kurš Operetes teātra trupā iekļausies pirmoreiz, kā arī skatītāju iemīļotie solisti: Jolanta Strikaite, Patrīcija Kozlovska, Emīls Kivlenieks, Nauris Indzeris, Inmārs Sikle, Henrijs Kozlovskis u.c., kā arī koris, dejotāji un simfoniskais orķestris. Diriģents Atvars Lakstīgala, diriģenta asistents Artūrs Plaudis, horeogrāfe Ieva Kemlere, multimediju māksliniece Ineta Sipunova, kostīmi māksliniece-modetētāja Vita Radziņa, gaismu mākslinieks Ivars Vācers.
Izrāžu norises laiki:
3. oktobris 2025 plkst. 19.00 – VEF Kultūras pils, Rīga
6. oktobris 2025 plkst. 19.00 – VEF Kultūras pils, Rīga
7. oktobris 2025 plkst. 19.00 – VEF Kultūras pils, Rīga
18. oktobris 2025 plkst. 18.00 – Teātra nams “Jūras vārti”, Ventspils
21. oktobris 2025 plkst. 19.00 – VEF Kultūras pils, Rīga
8. novembris 2025 plkst. 19.00 – Koncertzāle “Cēsis”, Cēsis
30.decembris 2025 plkst.19.00 – Ziemeļblāzmas kultūras pils, Rīga