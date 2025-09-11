Dace Balode.
Sabiedrība
Šodien 16:05
Mirusi bijusī žurnāliste un sabiedrisko attiecību speciāliste Dace Balode
Mūžībā devusies bijusī žurnāliste un sabiedrisko attiecību speciāliste Dace Balode, par to savā "Facebook" profilā paziņojusi politiķe Ināra Mūrniece.
Balode dzimusi 1956. gada 3. janvārī. Iepriekš bija Saeimas spīkeres Ināras Mūrnieces (NA) padomniece, kā arī viņa bijusi ārlietu ministra un aizsardzības ministra padomniece un Saeimas frakcijas konsultante.
Kā vēsta Mūrniece, "smago slimību gadiem ilgi Balode pārvarējusi ar apbrīnojamu spēku un ticību - sev, tuvākajiem, dzīvei".
"Dace vienmēr attapās notikumu epicentrā, jo šos notikumus pati palīdzēja veidot. Viņa mācēja ap sevi pulcēt daudz draugu un paziņu, viss, kas bija viņas labvēlības laukā, uzplauka un zēla," raksta Mūrniece.
Jauns.lv izsaka līdzjūtību Daces Balodes tuviniekiem.