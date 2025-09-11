Iespēja atgūt naudas līdzekļus: VID vēršas pie iedzīvotājiem
Iedzīvotāji, kuri vēlas saņemt pārmaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokli, neiesniedzot gada ienākumu deklarāciju, vēl līdz 30. septembrim var iesniegt Valsts ieņēmumu dienestā (VID) iesniegumu, informē dienests.
Šī ir piemērota iespēja tiem iedzīvotājiem, kam nav attaisnoto izdevumu dokumentu, kas jāpievieno gada ienākumu deklarācijai. Nodokļa pārmaksa par pagājušo gadu, ja tāda izveidojusies, uz iesniegumā norādīto bankas kontu tiks pārskaitīta no 2025. gada 1. oktobra līdz 31. decembrim.
Automātiska iedzīvotāju ienākuma nodokļa atmaksa tiek veikta, pamatojoties tikai uz tiem datiem, kuri ir VID rīcībā:
- ja cilvēka algai vai pensijai gada laikā nav piemēroti visi nodokļa atvieglojumi (piemēram, par apgādājamiem, atvieglojumi mazākiem ienākumiem vai atvieglojumi invaliditātes gadījumā, politiski represētajiem vai nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem);
- ja cilvēkam iepriekšējā gadā ir bijuši ieguldījumi privātajos pensiju fondos vai uzkrājošā dzīvības apdrošināšana un pensiju fonds vai apdrošināšanas sabiedrība reģistrēta Latvijā.
Ja cilvēks vēlas saņemt nodokļa atmaksu arī par citiem attaisnotajiem izdevumiem (medicīnu, zobārstniecību, izglītību, bērnu pulciņiem un ziedojumiem), tad ir jāiesniedz gada ienākumu deklarācija, kurai jāpievieno minētos maksājumus apliecinoši dokumenti.
Kā iesniegt iesniegumu automātiskai nodokļa atmaksai?
Iesniegumu automātiskai nodokļa atmaksai aicinām iesniegt elektroniski, VID elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS). Iesniegums ir pieejams EDS sadaļā “Izveidot jaunu dokumentu” – “Iedzīvotāju ienākuma nodokļa dokumenti” – “Iesniegums automātiskai nodokļa atmaksas saņemšanai, neiesniedzot gada ienākumu deklarāciju”.
Ja tomēr tādas iespējas nav, to var izdarīt arī klātienē jebkurā VID klientu apkalpošanas centrā vai valsts un pašvaldību vienotajā klientu apkalpošanas centrā, vai arī atsūtīt VID pa pastu.