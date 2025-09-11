Mūžībā devies scenogrāfs Juris Salmanis - operas un baleta skatuves mākslas meistars
Otrdien, 9.septembrī, mūžībā devies scenogrāfs, monumentālās skatuves glezniecības meistars Juris Salmanis, liecina ieraksts Latvijas Nacionālās operas un baleta mājaslapā.
Scenogrāfa Salmaņa radošais darbs piecdesmit gadu garumā bijis veltīts Latvijas Nacionālajai operai un baletam. Viņš veidojis scenogrāfiju vairākiem baletiem un operām, piemēram, Sergeja Rahmaņinova "Aļeko", Karla Goldmarka "Spītnieces savaldīšana", Sergeja Prokofjeva "Romeo un Džuljeta".
Nacionālajā operā joprojām ir skatāmi "Madama Butterfly" un "Turandota" vēsturiskie uzvedumi, kuru scenogrāfiju atjaunojis Salmanis. Viņš radījis scenogrāfiju izrādēm arī Dailes un Operetes teātrī. Par godu Latvijas Nacionālās operas simtgadei 2018.gadā Salmanis uzgleznoja vēsturiskā priekškara repliku.
Atvadīšanās no Salmaņa notiks 20.septembrī plkst.12 Pirmo Meža kapu kapličā.
Jauns.lv izsaka līdzjūtību mākslinieka ģimenei, draugiem un talanta cienītājiem.