Latvijas pirts tradīcijas iekaro pasauli: japāņi apgūst pirts mākslu un kļūst par mūsu tradīciju vēstnešiem
Pasaulē vērienīgākā izstāde “EXPO 2025 Osaka” ir platforma, kur izstādes apmeklētāji var iepazīt gan Latvijas radošumu un tehnoloģiju potenciālu, gan kultūru un paražas. Dalība EXPO ir ļāvusi spert nozīmīgu soli pretī pirts tradīciju nešanai tālāk pasaulē, uz Latviju atvedot pirmos skolniekus, kas apguvuši latviskās pirts mākslu, lai pēc tam to turpinātu popularizēt Japānā.
Japānā notiekošajā EXPO iepazīstināt izstādes apmeklētājus ar Latvijas pirts tradīcijām bija devusies gan pirtniece, zīmola “Forest pirts” dibinātāja Ieva Kolosova, gan vēlāk arī viena no Latvju Pirts un SPA asociācijas dibinātājām, pirtniece Dace Purvinska. Viņas atzīst, ka, lai gan sākotnēji mērķis bijis pēc iespējas vairāk cilvēkiem pastāstīt un dot iespēju sajust latvisko pirti, tas nesis arī biznesa iespējas, jo vairāki japāņi izrādījuši interesi atbraukt uz Latviju un apgūt šo prasmi pie pašiem meistariem.
“Divās dienās pirts procesa prezentācijās savu vēstījumu nodevām vairākiem simtiem EXPO apmeklētāju. Viens no tiem pēcāk piedalījās arī mūsu vadītā pirts procedūras meistarklasē un izteica vēlmi apmeklēt Latviju, lai mācītos vairāk par augu izmantošanu pirtī – tieši šis aspekts atšķir latvisko pirti no citu tautu pirts tradīcijām. Baltijas paviljona apmeklētāji bija ļoti atsaucīgi, aizrautīgi mācījās sauso pērienu, un jāteic, ka karstajā Japānas klimatā tas bija tieši laikā – atsvaidzinošs. Apmeklētāji pārsteigti smaržoja dažādus augu skrubjus, ievu berzīšus, kuru aromāts līdzinās Amaretto, un brīnījās, cik aromātiskas ir bērzu, kļavu un ozolu slotas. Ticu, ka sajūtas, ko viņi piedzīvoja mūsu prezentācijās, ir iegūlušas ķermeņa atmiņā,” stāsta Dace Purvinska.
Japāniete Riina latviskajā pirtī piedzīvo dziedināšanu
Dalība LIAA organizētajā tirdzniecības misijā uz Japānu jau nesusi pirmos rezultātus un Latvijas pirtniekus savedusi kopā ne tikai ar citiem interesentiem, bet arī ar japānieti Riinu. Viņa atzīst, ka pirmo iedvesmu guvusi no Ievas Kolosovas grāmatas, kurā japāņu auditorijai tika atklāti pirts pamati un tradīcijas – tā dabiski rosinājusi interesi par Latvijas kultūras bagātību. Taču īstais pagrieziena punkts ir bijusi tikšanās ar pirtnieci klātienē EXPO: “Kamēr es viņai stāstīju par japāņu ārstniecības augiem, viņa teica – Tu tik daudz zini par augiem, Tev vajadzētu kļūt par japāņu pirts meistaru!” Šie vārdi Riinu iedrošinājuši, un pēc šīs tikšanās pieņemts lēmums – viņai jāredz un jāizjūt latviskā pirts tās autentiskajā vidē. Tā japāniete nonāca Latvijā, lai vairāk nekā mēnesi ilgās mācībās klātienē apgūtu pirts mākslu un pēc tam aizvestu zināšanas atpakaļ uz Japānu.
Aprakstot savu pirmo pirts rituālu, Riina atzīst, ka tas esot pielīdzināms pasakai. “Jau pēc pirmajām desmit minūtēm man sāka birt asaras. Es biju meža augu smaržu un pieskārienu ieskauta, un sajūtas, ko Ievas vadībā piedzīvoju, man ļāva pieredzēt dziedināšanu, ko nav iespējams aprakstīt ar vārdiem. Tajā brīdī es sapratu – šī ir pieredze, ko neviens Japānā līdz šim nav spējis man sniegt,” uzsver Riina.
Pirtniece Dace Purvinska norāda, ka pirts rituāls tik tiešām ir kas vairāk par mazgāšanos, un pirtī katrs piedzīvos to, kam ir gatavs un cik atvērts ir tam, ko pirts spēj piedāvāt. “Man grūti iedomāties kādu citu mazgāšanās praksi, pēc kuras var just tik dziļu ķermeņa tīrības sajūtu, kāda ir pēc pirts. Taču tas ir tikai pirmais līmenis. Guļot uz lāvas, kad skrejošais prāts ir nomierinājies, iespējams gūt atklāsmes un saprast, kas ir vajadzīgs. Ikdienā mēs mēdzam slēpties aiz maskām un sabiedrības lomām, taču, kad esi pliks uz lāvas ar sevi pašu, temperatūras ietekmē izmainītā apziņas stāvoklī, tad nāk patiesās atbildes,” atklāj Dace Purvinska.
No atšķirīgā līdz kopīgajam – kā iedzīvināt pirts mākslu Japānā
Japāniete Riina stāsta, ka jau pirms ierašanas Latvijā padziļināti izpētījusi latviskās pirts vēsturi un atklājusi, ka arī dziedāšana mēdz būt nozīmīga šī rituāla sastāvdaļa: “Japānā dziedāt saunā būtu kas neiedomājams, taču šeit tā ir svarīga pieredzes sastāvdaļa un kopējā procesā iederas tik dabiski.” Viņa piebilst, ka japāņu onsen tradīcijā ir citas nianses – tur vairāk koncentrējas uz mērcēšanos karstajos avotos, kuru ūdens ir minerālvielām bagāts. Riinai pārsteidzoši šķitis, ka Latvijā kaili pērties pirtī un pēc tam atvēsināties tuvējā dīķī vai ezerā nereti kopā dodas gan vīrieši, gan sievietes. Japānā, lai gan atpūta karstajos avotos paredzēta bez apģērba, dzimumu dalījums tiek stingri ievērots. Kopumā latviešu pirts pieredze Riinai šķiet unikāla un daudz dziļāka, jo tā ietver gan ķermenisku, gan emocionālu, gan garīgu attīrīšanos. Un viņa saredz potenciālu tās izplatībai arī Japānā, jo pēršanās, izmantojot dažādus augus, pēdējo gadu laikā tur ir guvis atpazīstamību. Tāpat vienojoša abām kultūrām ir mīlestība pret dabu un rituāliem kopumā.
“Godīgi sakot, viesošanās laikā Latvijā es esmu centusies paņemt sev visu, ko vien varēju. Taču, ja man būtu jānosauc svarīgākais, ko aizvedīšu līdzi uz Japānu, tad tas ir skatījums uz veidu, kā caur pirts rituālu un fitoterapiju jeb dabas augu izmantošanu cilvēks nonāk saskaņā ar sevi. Cilvēki pie jums ir brīvi un atklāti, un pirts šeit nav tikai ķermeņa attīrīšana – tā ir pieredze, kas liek atvērt sirdi. Te es jutu mieru un tuvību dabai – kā atgriezusies pie savām saknēm. Mani draugi, vērojot manas aktivitātes sociālajos tīklos, pat saka, ka es esmu piedzimusi neīstajā zemē. Taču, atgriežoties Japānā, esmu apņēmusies turpināt iesākto un nest tālāk visu, ko iemācījos Latvijā,” atzīst Riina.
Pirtniece Dace Purvinska norāda, ka dalība “Expo 2025 Osaka” var kalpot kā tilts starp cilvēkiem un kultūrām: “Mums tas nav tikai biznesa projekts – mēs uz EXPO devāmies ar mērķi dalīties ar to, kas mums ir svēts – latvisko pirti. Ja kaut viens cilvēks pēc šīs pieredzes atrod ceļu līdz Latvijai, lai mācītos vairāk, mūsu darbs ir atmaksājies.”