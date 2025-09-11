Nokrītot no piektā stāva, Valmierā gājis bojā vīrietis. Kaimiņiem grūti noticēt, ka tā varētu būt pašnāvība
Kāda Valmieras dzīvojamā nama iedzīvotāji piedzīvojuši pamatīgu satricinājumu - asiņu peļķē pamanīts 30 gadu vecais mājas sētnieks Raimonds. Lai gan izskanējušas ziņas, ka vīrietis veicis pašnāvību, kaimiņiem šādu domu pieņemt ir grūti, vēsta "Degpunktā".
Blakus mājas iedzīvotājs norāda, ka liktenīgajā dienā darbojās savā garāža, kad izdzirdēja pamatīgu blīkšķi. Sākotnēji viņš domāja, ka tuvumā no koka nokritis kāds ābols, bet drīz vien jau tuvumā atskanēja policijas sirēnas un viņš apjauta, ka noticis kas nopietns.
Bet ceturtā stāva iedzīvotāja Mārīte atklāj, ka pamanījusi notikušo, kad kaimiņš jau gulējis uz zemes. Viņam mugurā nav bijis ne krekls, ne kurpes. “Tas ir šausmīgi. Redzēju pa logu, ka vīrietis pliks gulēja – bez krekla, kurpēm. Nezinu, vai izkritis vai nolēcis," pārdomās dalās sieviete.
Pirmā stāva iemītniece Rasma norāda, ka 30 gadus vecais Raimonds reiz draudzējās ar viņas bērniem, un viņa raksturo vīrieti kā inteliģentu un komunikablu cilvēku. “Mēs bieži satikāmies. Viņš sētnieks bija, es vedu suni ārā daudz reižu. Viņš nāca pie manis, runājām par mūziku, ticību, dzīves jēgu. Ar viņu bija interesanti runāt,” norāda Rasma, piebilstot, ka no vīrieša ne reizi nav atskanējusi drūma doma.
Raimonda kaimiņi par notikušo ir sašutuši un viņiem grūti pieņemt domu, vīrietis nāvē devies pašnāvības ceļā. Valsts policija par notikušo ir uzsākusi kriminālprocesu un skaidros īstos notikuma apstākļus.