"Rudens Garšu Ceļvedis" veikalā "Stockmann"
Gardēži trešdien, 10. septembrī, pulcējās "Stockmann", lai dotos baudpilnā rudens garšu ceļojumā.
FOTO: slavenie gardēži lutina garšu kārpiņas veikalā "Stockmann"
Pasākuma laikā apmeklētāji varēja nogaršot dažādu ražotāju, piemēram, “Gutopia Food”, “Illy”, “Smiltenes piens”, “MO Caviar” un citu, gardumus un dzērienus.
Pasākumā uzmanība tika pievērsta arī Mārtiņa Rītiņa grāmatai. Piedalījās gan autore, gan “Slow Food Straupe” vadītāja Astrīde Rozīte.
Rudens garšu ceļojums ir lieliska iespēja gan gardēžiem, gan kulinārijas entuziastiem atklāt jaunas garšas un iedvesmoties.