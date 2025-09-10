Palkova balsojumā par iecelšanu tiesībsarga amatā varētu rēķināties arī ar NA balsīm
Nacionālā apvienība (NA) sliecas atbalstīt Rīgas Stradiņa universitātes profesori, advokāti Karinu Palkovu tiesībsarga amatā, pauda NA deputāts Artūrs Butāns.
Frakcija trešdien Palkovu uzklausījusi, tomēr formāls lēmums par balsojumu vēl neesot pieņemts. Kā skaidroja politiķis, frakcijas deputāti Palkovai uzdevuši jautājumus gan par hibrīdkaru uz robežas, gan par NA svarīgiem konservatīvo vērtību jautājumiem, gan par valodas jautājumiem, lingvistisko diskrimināciju darba tirgū.
"Saņēmām kopumā diezgan pārliecinošas atbildes," sacīja deputāts.
Viņš arī norādīja, ka bijuši vairāki jautājumi, kuros NA deputātus mulsinājušas Tiesībsarga biroja iepriekš sniegtās atbildes. Proti, biroja pārstāvji esot pauduši, ka Satversme aizsargā Krievijas pilsoņus tikpat lielā mērā kā Latvijas pilsoņus, ko NA deputāti uzskatot par absurdu, īpaši lemjot par ar drošības jautājumiem saistītiem likumprojektiem.
"Mēs sadzirdējām no kandidātes, ka viņa tam pieiet ar pilnu nopietnību, un iezīmēja pilnīgi citu nostāju, mums tuvāku, nekā līdz šim tas bija dzirdēts," sacīja Butāns.
Savukārt "Stabilitātei" Saeimas frakcija Palkovas iecelšanu amatā neatbalstīšot. Frakcijas priekšsēdētāja Svetlana Čulkova, Palkova norādīja, ka neatbalsta politiskā spēka vērtības, tāpēc politiskais spēks nespēj viņu atbalstīt.
Kā vēstīts, šodien NA un "Stabilitātei" Saeimas frakcijas tikās ar tiesībsarga amata kandidāti, Rīgas Stradiņa universitātes profesori, advokāti Palkovu.
Palkovas apstiprināšanu tiesībsarga amatā pašlaik sola atbalstīt koalīciju veidojošās partijas un arī opozīcijā esošais "Apvienotais saraksts" (AS), noskaidrojusi aģentūra LETA.
"Jaunās vienotības" (JV) Saeimas frakcijas vadītājs Edmunds Jurēvics aģentūrai LETA pagājušajā nedēļā pavēstīja, ka frakcijas deputāti vienbalsīgi nolēmuši atbalstīt Palkovas iecelšanu amatā.
Pilnu Saeimas frakcijas atbalstu Palkovai iepriekš pauduši arī "Progresīvie". Arī Zaļo un zemnieku savienības (ZZS) Saeimas deputātu frakcijas vadītājs Harijs Rokpelnis aģentūrai LETA pavēstīja, ka frakcija gatava balsot par Palkovu tiesībsarga amatā. Tieši ZZS pieteica Palkovu šim amatam.
Tāpat rīkoties plāno arī opozīcijā esošais AS. Kā aģentūrai LETA pastāstīja AS Saeimas frakcijas vadītājs Edgars Tavars, Palkovai ir "absolūts atbalsts", reizē paužot cerību, ka viņai izdosies gūt Saeimas vairākuma atbalstu.
Līdz ar to Palkovai vajadzētu savākt stabilu balsu vairākumu, lai tiktu apstiprināta amatā. Savukārt "Latvija pirmajā vietā" (LPV) deputātiem šajā jautājumā būs brīvais balsojums. Saeimas frakcijas vadītāja Linda Liepiņa aģentūrai LETA sacīja, ka, lai arī trešdien aizvadīto tikšanos ar Palkovu LPV vērtē pozitīvi, esot jautājumi, kas varot tikt interpretēti dažādi. Domstarpības raisījuši dzimuma definīcijas jautājumi un to ietveršana Satversmē, izteicās Liepiņa.
Koalīciju veidojošās partijas sadarbības sanāksmē vienojušās tiesībsarga amatam virzīt Palkovu, paziņojusi Ministru prezidente Evika Siliņa (JV). Palkova ir zvērināta advokāte, kura specializējas medicīnas tiesībās. Viņa ir arī RSU Sociālo zinātņu fakultātes dekāne un vadošā pētniece. Palkova strādā arī kā veselības ministra ārštata padomniece ārstu un pacientu tiesību jautājumos. Viņa iepriekš ir bijusi Jūrmalas domes Sabiedriskās padomes vadītāja. Padomes mērķis ir sekmēt nevalstiskā sektora un pilsoniskās līdzdalības attīstību pilsētā.