Balvu novada iedzīvotāja brīdina par šoferi, kurš aizdomīgi tuvojies bērnam. Bet iedzīvotāji aicina "nestrēbt karstu"
Karstas diskusijas sociālajos tīklos izraisījis kādas sievietes brīdinājums par aizdomīgu šoferi Balvu novadā, kurš aizdomīgi esot tuvojies viņas dēlam. Tiesa, daudzi norāda, ka sievietes reakcija bijusi pārāk saasināta.
"Otrdien ap plkst. 15.00 Balvu novadā ,Medņevas pagastā, Zaicevā kravas auto vadītājs dodoties Rekava- Medņeva virzienā ieraudzīja Zaicevas pieturā vienu pašu bērnu," vietnē "Facebook" pauž sieviete. "Viņš pabrauca garām, bet tad nobremzēja, un, uzsākot atpakaļgaitu, tuvojās pieturai."
"Protams dēls nobijās un sāka skriet uz māju pusi. Šoferis nēapstājās, redzot bērnu skrienam prom, bet turpināja braukt atpakaļgaitā. Paldies dievam, ka laicīgi piebraucām un kravas auto šoferis ieraugot mašīnu ātri pārslēdzās un uzsāka braukšanu Medņevas virzienā. Par notikušo ziņojām policijai un cerams, ka situācija tiks noskaidrota. Sargam savus bērnus!" brīdina sieviete.
"Tomēr viņas ieraksts guvis pretrunīgu reakciju iedzīvotāju vidū. Uz lauku ceļiem tak šoferīši parasti piestāj, lai kādu autobusa gaidītāju aizvestu, ja virzieni sakrīt," norāda Sandra. Bet Rudīte par lasīto neslēpj niknumu: "Nopietn?! Varbūt viņš bērnam gribēja palīdzēt, un redzot, ka bērns dodas prom arī pats devās tālāk.Un Jūs,kā psihi dzenāties pakaļ! Ir taču bijuši gadījumi, kad autobusu šoferi izsēdina bērnu vai nepaņem autobusā!"
"Arī es braucu ar 40 tonnu smagu auto kas ir 14 metru garš," atklāj Vilnis. "Ja pieturā ir vientuļš !!!(auto ir tikai vēl viena sēdvieta) cilvēks vai arī pa ceļu iet kājāmgājējs, mēdzu pieturēt lai paķertu pa ceļam. Ja cilvēciņš neizrāda interesi un pat vēl tuvojas citai mašīnai, loģiski braucu tālāk. Un kā to iztulkotu raksta autors? Ka uzradies kārtējais maniaks?" pārdomās dalās Vilnis.
Bet Zane piekrīt raižpilnajai mātei: "Ja cilvēkam nav ko slēpt, tad nav iemesla bēgt. Apstājās aprunājās un visi laimīgi aizbrauca mājās. Šajā gadījumā vecāki pareizi darīja, jo bērns bija pārbijies un kravas šoferis izvēlējās palikt anonīms un aizdomīgs." Arī Maija norāda, ka gadījumā, ja šoferis gribēja palīdzēt, viņam vajadzēja apstāties un vecākiem paskaidrot notikušo. "Kā tur bija un nebija vairs neuzzināsim, bet kā rīkotos, ja puikas vietā būtu bijis jūsu dēls?" norāda sieviete.