Bolderājā aizturēts kapu vietu apzadzējs
Bolderājā aizturēts kāds 1986. gadā dzimis kapu apzadzējs, kurš jau iepriekš sodīts par līdzīga veida nodarījumiem.
Šā gada 2. septembrī ap pulksten 17.00 Bolderājas Jaunajos kapos Rīgā, Mazajā Kleistu ielā, no kādas apbedījuma vietas tika nozagtas kapu apmales. Tobrīd apbedījuma vietas īpašnieki vēl nezināja par notikušo, taču Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Kriminālpolicijas pārvaldes 2. biroja 2. nodaļas likumsargi jau bija ļaundarim uz pēdām.
Ap pulksten 17.30 policijas amatpersonas netālu no notikuma vietas apturēja automašīnu, ar kuru pārvietojās iespējamais garnadzis, un automašīnā konstatēja nozagtās apmales.
Likumsargi aizturēja automašīnas vadītāju – 1986. gadā dzimušu Latvijas valstspiederīgo, kurš jau iepriekš sodīts par Krimināllikuma 228. panta paredzētajām darbībām, kas saistītas ar pieminekļa, apbedījuma urnas vai citu uz kapa vai kapā, vai pie apbedījuma urnas esošu priekšmetu nolaupīšanu.
Arī par 2. septembrī izdarīto noziegumu uzsākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 228. panta trešās daļas, proti, par kapu apmaļu nolaupīšanu no apbedījumu vietas. Par šādu noziegumu likumā paredzēta brīvības atņemšana uz laiku līdz pieciem gadiem vai īslaicīga brīvības atņemšana, vai probācijas uzraudzība, vai sabiedriskais darbs, vai naudas sods, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas. Aizdomās turētajam piemērots drošības līdzeklis, kas nav saistīts ar brīvības atņemšanu.
Pirmstiesas izmeklēšanas laikā iegūta informācija, ka aizdomās turētā persona varētu būt saistīta arī ar citiem kapu apmaļu nolaupīšanas gadījumiem no apbedījumu vietām gan Rīgas pilsētā, gan Pierīgā.
Šobrīd kriminālprocesā notiek pirmstiesas izmeklēšana un atgūtās kapu apmales ir atdotas to īpašniekam. Valsts policija atgādina, ka neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr tās vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā netiek pierādīta likumā noteiktajā kārtībā.