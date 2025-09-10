Trešdien vietām gaidāms īslaicīgs lietus
Trešdien vietām Latvijā - galvenokārt Kurzemē - gaidāms īslaicīgs lietus, iespējams arī pērkona negaiss, prognozē sinoptiķi.

Valstī kopumā gaidāms neliels mākoņu daudzums, mākoņaināka diena būs Kurzemē.

Nedaudz pastiprināsies austrumu, dienvidaustrumu vējš, gaidāmas brāzmas līdz 8-13 metriem sekundē, lietus mākoņi var izraisīt lielākas brāzmas.

Maksimālā gaisa temperatūra būs +21..+26 grādi.

Rīgā gaidāms sauss un lielākoties saulains laiks, pūtīs mērens dienvidaustrumu vējš un gaisa temperatūra pakāpsies līdz +25 grādiem.

Laikapstākļus ietekmē anticiklona dienvidrietumu mala. Atmosfēras spiediens 1021-1027 hektopaskāli jūras līmenī.

