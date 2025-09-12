Valsts aizsardzības dienesta karavīri dod karavīra zvērestu
Piektdien, 5. septembrī, Rīgā, Rēzeknē un Alūksnē svinīgās ceremonijās karavīri deva zvērestu, apliecinot uzticību Latvijas valstij un tās aizsardzībai.
Edgars Rinkēvičs ar aplīmētu kaklu. Kas noticis prezidentam?
Pirms nedēļas, kad pie Brīvības pieminekļa notika jauno karavīru zvēresta nodošanas ceremonija, Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs pasākumā ieradās ar labajā pusē aplīmētu kaklu.
Kāds pusčukstus jokoja, ka prezidentam uzbrucis vampīrs, bet citi prātoja, ka varbūt Rinkēviča kungu piemeklējušas kādas veselības likstas. Bet žurnāls "Kas Jauns" vērsās pie Valsts prezidenta preses dienesta vadītāja Mārtiņa Drēģera, interesējoties, kas īsti prezidentam noticis ar veselību. Prezidenta pārstāvja skaidrojums bija šāds: “Tas ir fizioterapijas teips kā daļa no fizioterapeitiskās procedūras, kas ir uzlikts uz laiku. Valsts prezidenta veselība ir laba, un viņš, piemēram, šajā svētdienā piedalīsies Vienības velobraucienā Siguldā.”
Jāteic, ka kakla daļa lielākoties medicīniski tiek aplīmēta ar teipošanas plāksteriem gadījumos, kad stresa vai citu iemeslu dēļ muskuļu saspringums izraisa galvassāpes vai sāpes mugurkaula augšdaļā.