Sabiedrība
Šodien 14:35
Trešdien gaidāms silts un vējains laiks
Trešdien Latvijas lielākajā daļā būs maz mākoņu, nedaudz pastiprināsies vējš, bet diena gaidāma silta, prognozē sinoptiķi.
Tuvākajā naktī gaidāms neliels mākoņu daudzums, bez nokrišņiem. Dažviet iespējami miglas vāli. Pūtīs lēns austrumu, dienvidaustrumu vējš un gaisa temperatūra pazemināsies līdz +8..+14 grādiem.
Diena būs pārsvarā saulaina, mākoņaināka Kurzemē, kur dienvidrietumos gaidāms lietus. Austrumu, dienvidaustrumu vēja ātrums brāzmās sasniegs 8-13 metrus sekundē, gaiss iesils līdz +21..+26 grādiem.
Rīgā 10.septembrī prognozēts neliels mākoņu daudzums, bez nokrišņiem. Lēns austrumu, dienvidaustrumu vējš kļūs mērens. Gaisa temperatūra naktī noslīdēs līdz +14 grādiem, piepilsētā - līdz +12 grādiem. Pēcpusdienā termometra stabiņš pietuvosies +25 grādu atzīmei.