Nokritušu putuplasta plākšņu dēļ daļa Jēkabpils 2.vidusskolas skolēnu mācīsies attālināti
Nokritušu putuplasta plākšņu dēļ daļa Jēkabpils 2.vidusskolas skolēnu līdz 19. septembrim mācīsies attālināti, informē pašvaldība.
Pēc tam, kad aizvadītajā nedēļā skolas ceturtā stāva vestibilā nokritušas putuplasta plāksnes un ugunsdrošais apmetums, Jēkabpils 2.vidusskolas vadība kopā ar skolas padomi tikās kopīgā sanāksmē un pārrunāja esošo situāciju.
Nolemts, ka no rītdienas, 10. septembra, 5.-8.klašu un 10.klašu audzēkņi mācīsies attālināti līdz 19. septembrim vai līdz laikam, kad varēs droši izmantot skolas jaunā korpusa telpas. Savukārt 1.-4.klašu skolēni un skolēni, kuriem jākārto eksāmeni, proti, 9., 11. un 12.klašu skolēni, mācīsies klātienē, drošās mācību telpās.
Pašvaldība nosūtījusi vēstuli Būvniecības valsts kontroles birojam, lūdzot apsekot Jēkabpils 2.vidusskolas telpas. Plānots, ka ceturtdien, 11. septembrī, biroja pārstāvji ieradīsies un sniegs savu slēdzienu.
Ceturtdien pēcpusdienā esot konstatēts, ka Jēkabpils 2.vidusskolas ceturtā stāva vestibilā ir nokritušas putuplasta plāksnes un ugunsdrošais apmetums. Lai nodrošinātu bērnu drošību, pašvaldība lūdza Attīstības pārvaldes būvinženierus veikt apsekojumu.