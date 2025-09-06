Jēkabpils 2.vidusskolā pirmdien skolēniem organizēs sporta dienu ārpus telpām.
Novadu ziņas
Šodien 11:19
Jēkabpils skolā no griestiem nokritušas putuplasta plāksnes
Pēc putuplasta plākšņu nokrišanas Jēkabpils 2.vidusskolā pirmdien, 8.septembrī, skolēniem tiks organizēta sporta diena ārpus telpām, informēja Jēkabpils novada pašvaldībā.
Ceturtdien pēcpusdienā esot konstatēts, ka Jēkabpils 2.vidusskolas ceturtā stāva vestibilā ir nokritušas putuplasta plāksnes un ugunsdrošais apmetums. Lai nodrošinātu bērnu drošību, pašvaldība paaicināja Attīstības pārvaldes būvinženierus veikt apsekojumus.
Jēkabpils novada domes priekšsēdētāja vietniece izglītības un kultūras jautājumos Aija Vetere (LZP) informē, ka ir pieaicināti arī būvnieki, kas pirmdien pārliecināsies, vai ir droša vide bērniem turpināt mācības šajā stāvā.
"Lai nodrošinātu skolēnu drošību, pirmdien tiek organizēta alternatīvā stunda - Sporta diena, kad skolēni mācīsies ārpus skolas ēkas. Par turpmāko rīcību zināsim pirmdien, pēc ekspertu ziņojuma," norāda Vetere.