Latvijas Nacionālā opera un Elīna Garanča veido pirmo jauno operas solistu programmu Baltijā
Latvijas Nacionālā opera un balets sadarbībā ar izcilo mecosoprānu Elīnu Garanču, kā arī Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmiju ir izveidojusi Baltijā pirmo jauno operas solistu programmu Elīna Garanča. Baltijas jaunās balsis. Uzņemšana notiks jau šajā sezonā, bet mācību process noritēs 2026./2027. gada sezonā. Programmas patronese un vēstnese ir pasaulslavenā operdziedātāja Elīna Garanča – spilgta jauno mākslinieku iedvesmotāja.
Elīna Garanča. Baltijas jaunās balsis ir pirmā un vienīgā jauno vokālistu programma Baltijā. Tās mērķis ir palīdzēt jaunajiem talantiem no Latvijas, Lietuvas un Igaunijas veiksmīgi uzsākt ceļu starptautiskajā vidē, nodrošinot praktisku pieredzi, profesionālu atbalstu un mūsdienu operas industrijai nepieciešamo prasmju attīstību. Programma tiks īstenota vienas sezonas garumā no septembra līdz jūnijam, piedāvājot intensīvu prakses un apmācību procesu Latvijas Nacionālajā operā, cieši sadarbojoties ar Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmiju. Programma Elīna Garanča. Baltijas jaunās balsis tiek īstenota, pateicoties ievērojamā scenogrāfa un kostīmu mākslinieka Pētera Rožlapas (1906-1991) ģimenes ziedojumam.
"Jaunajiem dziedātājiem īstais ceļojums sākas nevis klasē, bet, piedaloties atlasēs, tiekoties ar opernamu vadītājiem, darbā ar aģentūru pārstāvjiem un līdzās pieredzējušiem kolēģiem mēģinājumos. Sadarbojoties ar Latvijas Nacionālo operu, ceru jaunajiem kolēģiem sniegt atbalstu, lai šo pāreju padarītu vienkāršāku, pārvēršot tūkstoš nedrošus soļus simts mērķtiecīgos. Neplānoju sniegt tikai atbildes, bet drīzāk atklāt jaunus skatpunktus, kas dziedātājiem palīdzētu doties uz priekšu ar pārliecību, iedvesmu un skaidrāku virziena izjūtu," saka Elīna Garanča.
Latvijas Nacionālā opera un balets īstenos programmas norisi un nodrošinās dalībniekiem iespēju izmēģināt spēkus uz skatuves.
"Latvija un Baltija var lepoties ar izciliem operas solistiem un brīnišķīgām balsīm. Mūsu operteātris ir bijis sākuma punkts daudzām žilbinošām karjerām. Esmu pārliecināts, ka ar jauno solistu programmu, nodrošinot profesionālu pedagogu atbalstu, praksi un meistarklases, sniegsim spēcīgu starta punktu arī jaunajiem Baltijas talantiem," idejas nepieciešamību pamato Latvijas Nacionālās operas un baleta valdes priekšsēdētājs Sandis Voldiņš.
Programmas dalībnieku atlase notiks šīs sezonas pavasarī un norisināsies divās kārtās. Pirmajā kārtā tiks veikta attālināta atlase, bet dalībnieki, kas iekļūs otrajā kārtā, tiks aicināti uz noklausīšanos klātienē Latvijas Nacionālajā operā. Programmā uzņemtajiem dziedātājiem mācības un prakse norisināsies Latvijas Nacionālās operas un baleta 2026./2027. gada sezonas laikā.
Vienā sezonā programmā tiks uzņemti četri jauni vokālisti vecumā līdz trīsdesmit gadiem no Baltijas valstīm ar iespēju paplašināt grupu līdz pieciem dalībniekiem. Vēlams, lai dziedātāji pārstāvētu dažādas balss grupas, taču galvenais uzņemšanas kritērijs ir talants un potenciāls. Pretendentiem nepieciešama pabeigta vokālā izglītība, drīkst būt arī pēdējā semestra students, kurš absolvēs augstskolu 2026. gada pirmajā pusgadā.
Programmas saturs būs veidots trīs galvenajos moduļos, kas papildina cits citu. Pirmais modulis veltīts vokālajai attīstībai, interpretācijas prasmju pilnveidei un tehnikas nostiprināšanai. Otrajā modulī uzmanība tiks pievērsta aktiermeistarībai, kustībai un praktiskai darbībai uz skatuves. Savukārt trešais modulis koncentrēsies uz mentoringu, karjeras prasmju apguvi un padziļinātu izpratni par operas industrijas darbību. Programma nesniegs formālu izglītību, bet nodrošinās visaptverošu praktisko pieredzi.
Aktuālā informācija par programmu būs pieejama interneta vietnē www.youngbalticvoices.com, kā arī LNOB interneta vietnē www.opera.lv un sociālo mediju kontos.