Ventspilī slēgts leģendārais apaļais kiosks
Ventspilī, Kuldīgas ielā 23, ticis slēgts katram ventspilniekam labi zināmais apaļais kiosks, kurš jau neskaitāmus gadus andelēja avīzes, saldumus un citas preces.
Kioska apsaimniekotāji gadu gaitā mainījušies, bet jau vairākus gadus tajā darbojās mazumtirdzniecības ķēdes "Narvesen" frančīze. Jāpiebilst, ka brīvvalsts laikā, kad kioska tur vēl nebija, no minētās vietas kursēja starppilsētu autobusi uz Kuldīgu un Liepāju.
Sākot ar septembri, Ventspilī tikušas slēgtas divas "Narvesen" tirdzniecības vietas - viena, kas atradās apaļajā kioskā un otra, kas atradās Ventspils autoostas telpās. Kā norāda Ventspils domes Ekonomikas un iepirkumu nodaļa, "šogad visā Latvijā tiek slēgti vairāki "Narvesen" kioski, tostarp arī Ventspilī".
18. jūlijā tika slēgts pēdējais "Narvesen" kiosks Aizkraukles novadā, kas atradās Gaismas ielā 12. Bet janvārī mazumtirdzniecības ķēdes "Narvesen" frančīzes devējs SIA "Reitan Convenience Latvia" slēdza piecas jaunā koncepta tirdzniecības vietas SIA "Neste Latvija" degvielas uzpildes staciju tīklā. Divas no tirdzniecības vietām atradās Rīgā, Lielirbes ielā un Brīvības gatvē, bet pa vienai bija Ogrē, Salaspilī un Tīnūžos.
Toreiz uzņēmums skaidroja, ka "Narvesen" kioski slēgti mainīgo tirdzniecības apstākļu un pieaugošo izmaksu dēļ, jo tirdzniecības vietu uzturēšana bija finansiāli neizdevīga. "Narvesen" un kafejnīcu "Caffeine" pārvaldītājs "Reitan Convenience Latvia" pagājušajā gada strādāja ar 91,121 miljona eiro apgrozījumu un 1,074 miljonu eiro peļņu. Kompānija reģistrēta 1997.gadā, un tās pamatkapitāls ir 10 592 672 eiro.