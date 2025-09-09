Šogad Latvijā bijusi lietainākā vasara kopš 2016. gada - līderos Gulbene
Latvijas lielākajā daļā šā gada vasara bija mitrāka nekā ierasts, augstākais nokrišņu daudzums reģistrēts Gulbenē, īpaši mitrs laiks bija arī Madonā un Daugavpilī, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra apkopotie dati.
Sausuma un mitruma rādītājs iepriekšējiem trim mēnešiem Gulbenē bija atbilstošs ekstremālam mitrumam, Madonā un Daugavpilī vasara bija ļoti mitra. Daudzviet Vidzemē, Latgalē un Sēlijā vasara bija mēreni mitra, bet Kurzemē, Zemgalē un Rīgas reģionā sausuma un mitruma rādītājs šovasar galvenokārt saglabājās normas robežās.
Nokrišņu daudzums Gulbenē šovasar sasniedza 414 milimetrus jeb 188% no normas, Madonā un Daugavpilī vasaras kopējais lietus daudzums bija attiecīgi 158 un 156% no normas. Vienīgi Kolkas, Pāvilostas un Jelgavas novērojumu stacijā 2025.gada vasara bija 4-7% sausāka par normu, Pāvilostā arī reģistrēts mazākais nokrišņu daudzums valstī - 184 milimetri.
Jūnijā nokrišņu daudzums Latvijā vidēji sasniedza 91 milimetru jeb 130% no 1991.-2020.gada rādītāja, jūlijā - 107 milimetrus jeb 141% no normas. Augusts ar nokrišņu daudzumu 74 milimetri valstī vidēji bija nedaudz sausāks par normu, bet Rīgā tieši augustā lija visvairāk.
Jau vēstīts, ka 2025.gada kalendārā vasara Latvijā bija vēsākā kopš 2017.gada un lietainākā kopš 2016.gada. Jūnija, jūlija un augusta vidējā gaisa temperatūra bija +16,4 grādi jeb nepilnas trīs grāda desmitdaļas zem normas. Iepriekšējā vasara, kas vēsāka par normu, bija 2017.gadā, kad vidējā gaisa temperatūra nepārsniedza +15,6 grādus.
Zemākā gaisa temperatūra šovasar bija +2,4 grādi 21.augustā Zosēnos, savukārt augstākā temperatūra bija +32,4 grādi 3.jūlijā Mērsragā un Rīgā. +30 grādu atzīme šogad tika sasniegta tikai vienā dienā. Vasarā tika pārspēti 25 siltuma rekordi un četri aukstuma rekordi.
Nokrišņu daudzums valstī vidēji šovasar bija 272,6 milimetri jeb 122% no normas, sasniedzot augstāko rādītāju kopš 2016.gada, kad trīs mēnešu kopējais lietus daudzums bija 312 milimetri. Togad lietainākais mēnesis bija augusts.
Tāpat arī ziņots, ka Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas dalībnieki vērsuši uzmanību nepietiekamajam meteoroloģisko staciju pārklājumam Latvijā. Arī apdrošinātāji norādījuši, ka Latvijā ir nepietiekams meteostaciju pārklājums.
Ministru kabinets 5.augustā ārkārtas sēdē nolēma izsludināt ārkārtējo situāciju lauksaimniecībā visā Latvijas teritorijā līdz 2025.gada 4.novembrim, lai novērstu salnu, lietavu un plūdu izraisīto seku draudus.