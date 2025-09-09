“Purvciems nav geto!” Iedzīvotāji iebilst pret sociālo mājokļu būvniecību rajonā
Portālā “ManaBalss” sākta parakstu vākšana pret Rīgas domes ieceri būvēt 200–250 sociālos dzīvokļus Dzelzavas un Lielvārdes ielas stūrī. Iniciatīvas autori uzsver – Purvciems jau šobrīd ir visblīvāk apdzīvotais Rīgas rajons, kur dzīvo vairāk nekā 52 tūkstoši cilvēku jeb vairāk nekā 10 tūkstoši iedzīvotāju uz kvadrātkilometru. Tas ir divreiz vairāk nekā komfortabli Eiropas standarti.
Turklāt tieši Purvciemā koncentrēts arī lielākais sociālo dzīvokļu skaits – vairāk nekā 2100 mājokļu, kamēr citos Rīgas rajonos šāda veida māju ir būtiski mazāk. “Šāds plāns apdraud līdzsvarotu pilsētvidi un rada risku Purvciemu pārvērst par sociāli nelabvēlīgu zonu,” uzsver iedzīvotāji.
Iedzīvotāju galvenie iebildumi:
-
Satiksme: rajonā jau trūkst stāvvietu, veidojas regulāri sastrēgumi, sabiedriskais transports ir pārpildīts.
-
Zaļās zonas: bērnu laukumi un publiskās atpūtas vietas ir pārpildītas, jauna apbūve tikai samazinās brīvās teritorijas.
-
Infrastruktūra: bērnudārzi, skolas un poliklīnikas strādā ar pārslodzi.
-
Drošība un kvalitāte: iedzīvotāji ziņo par atkritumiem, šļircēm un nesakoptām kāpņu telpām esošajās sociālajās mājās.
-
Īpašumu vērtība: starptautiskie pētījumi rāda – sociālo mājokļu pārmērīga koncentrācija samazina apkārtējo īpašumu tirgus vērtību.
-
Vizuālā vide: sociālās mājas bieži ātri nolietojas, radot negatīvu iespaidu par apkārtni.
Kā alternatīvu iedzīvotāji aicina Rīgas domi izvērtēt citus pašvaldībai piederošus zemesgabalus, kas būtu piemērotāki šāda mēroga būvniecībai un nodrošinātu sabalansētāku sociālo mājokļu izvietojumu pilsētā.
Ko ieguvēji saglabātu, ja projekts netiktu īstenots Purvciemā?
-
Rajonā saglabātos līdzsvarots apdzīvotības līmenis.
-
Netiktu radīta papildu satiksmes un stāvvietu noslodze.
-
Publiskās telpas un zaļās zonas netiktu vēl vairāk pārslogotas.
-
Tiktu mazināts huligānisma un vandālisma risks.
-
Vietējo īpašumu vērtība un rajona investīciju pievilcība saglabātos.
-
Purvciems saglabātu pozitīvu vizuālo identitāti un pievilcību jaunajām ģimenēm.
-
Rīgā tiktu nodrošināta taisnīgāka un sabalansētāka sociālo mājokļu izplatība.
Iedzīvotāji uzsver: “Mēs neesam pret sociālo mājokļu politiku, bet esam pret to, ka tos koncentrē vienuviet. Purvciems jau ir blīvākais un ar lielāko sociālo mājokļu īpatsvaru visā Latvijā. Papildu būvniecība tikai padziļinās problēmas.”
Ar iniciatīvu “Purvciems nav geto!” vietējie aicina Rīgas domi pārskatīt projektu un pārorientēt to uz citām teritorijām, kur sociālo mājokļu būvniecība neradīs pārmērīgu slogu infrastruktūrai un neapdraudēs dzīves kvalitāti.
SIA "Rīgas nami" šogad sāks jauna sociālo mājokļu būvniecības projekta izstrādi, kas varētu radīt apmēram 200 jaunas dzīvesvietas galvaspilsētā, informēja SIA "Rīgas nami" sabiedrisko attiecību vadītāja Dace Preisa.
Projekta īstenošanai izvēlēts apbūvei piemērots zemesgabals Purvciemā, Dzelzavas ielā.
Projekta īstenošanai Rīgas nami" sadarbībā ar Rīgas domes Mājokļu un vides departamentu sagatavos un iesniegs pieteikumu Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projekta "Sociālo mājokļu ēku būvniecība" finansējuma saņemšanai 10 miljonu eiro apmērā.
Kopējās ar projekta īstenošanu saistītās izmaksas tiek lēstas 15,4 miljonu eiro apmērā, tostarp 5,4 miljoni eiro būs "Rīgas namu" pašu finansējums.
Pēc ERAF finansējuma apstiprināšanas projektam gala lēmumu par jauno mājokļu būvniecības uzsākšanu pieņems Rīgas dome.
Saskaņā ar Mājokļu un vides departamenta aplēsēm, pašlaik pašvaldības dzīvojamā fonda paplašināšanai būtu nepieciešami apmēram 1580 dzīvokļi.