Diena aizritēs bez nokrišņiem.
Sabiedrība
Šodien 07:11
Otrdien Latvijā bez nokrišņiem, gaisa temperatūra līdz +24 grādiem
Otrdien Latvijā nav gaidāmi nokrišņi, mākoņu daudzums būs mainīgs, prognozē sinoptiķi.
Gaisa temperatūra paaugstināsies līdz +19..+24 grādiem. Pūtīs lēns līdz mērens austrumu, dienvidaustrumu vējš. Rīgā nelīs un palaikam spīdēs saule. Pūtīs lēns līdz mērens austrumu, dienvidaustrumu vējš. Gaiss iesils līdz +23 grādiem.
Laikapstākļus nosaka anticiklons. Atmosfēras spiediens 1022-1026 hektopaskāli jūras līmenī.