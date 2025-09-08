Rotko muzejā atklāta rudens izstāžu sezona
Rotko muzejā svinīgi atklāta rudens izstāžu sezona, kas piedāvā skatītājiem sešus īpaši muzejam veidotus izstāžu projektus.
Glezniecības medijā risināta Sandras Strēles ekofeminisma idejās balstītā personālizstāde “Priekšvakars” un Uģa Auziņa ainaviskais “Ekspromts”. Tikmēr laikmetīgās keramikas cienītājiem sarūpētas četras izstādes piektās Latvijas Keramikas biennāles programmā – no teju tūkstoš pieteikumiem atlasītā starptautiskā “Martinsona balva”, medija daudzveidību un izteiksmes spēku demonstrējošā Polijas laikmetīgās keramikas parāde “Bez vārdiem”, Sanitas Ābelītes “Radījumi” un Milenas Pirštelienes (Lietuva) “Sērkociņš smiltīs”.
Rotko muzeja rudens sezonas izstādes skatītājiem pieejamas līdz 23. novembrim. Divus no sezonas projektiem – starptautisko laikmetīgās keramikas konkursa izstādi “Martinsona balva” un Milenas Pirštelienes personālizstādi “Sērkociņš smiltīs” varēs baudīt ilgāk – līdz 2026. gada 1. februārim.