Šodien 16:21
Likumsargi no mājas Rēzeknes novadā noņem Krievijas impērijas karogu
Augusta beigās likumsargi no kādas mājas Rēzeknes novadā noņēmuši Krievijas impērijas karogu, informēja Valsts policijā (VP).
28.augustā VP Ziemeļlatgales iecirkņa amatpersonas saņēma informāciju, ka Rēzeknes novada Maltas pagastā uz kādas dzīvojamās mājas sienas ir izkārts Krievijas impērijas karogs, kas, kā skaidro VP, uzskatāms par militārās agresijas slavinošu simbolu.
Likumsargi reaģēja uz saņemto informāciju un, ierodoties notikuma vietā, izņēma karogu.
Policijā sākts administratīvā pārkāpuma process pret 1974.gadā dzimušu personu par militārās agresijas un kara noziegumu slavinošu simbolu izmantošanu publiskā vietā, izņemot gadījumus, kad nav mērķa šos noziegumus attaisnot vai slavināt. Par to piemēro brīdinājumu vai naudas sodu fiziskajai personai līdz 350 eiro, bet juridiskajai personai - līdz 2900 eiro.