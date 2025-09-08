Otrdien Latvijā saglabāsies vasarīgi silts laiks
Cilvēki sauļojas zālienā Vērmanes dārzā.
Otrdien Latvijā saglabāsies vasarīgi silts laiks

Marianna Ozola

Jauns.lv / LETA

Otrdien Latvijā saglabāsies vasarīgi silts laiks, bet debesīs būs vairāk mākoņu, prognozē sinoptiķi.

Tuvākajā diennaktī debesis būs daļēji mākoņainas, nav gaidāmi nokrišņi. Pūtīs lēns līdz mērens austrumu, dienvidaustrumu vējš.

Minimālā gaisa temperatūra naktī būs +10..+16 grādi, dienā gaiss sasils līdz +20..+25 grādiem.

Rīgā saule mīsies ar mākoņiem, nav gaidāmi nokrišņi. Naktī gaiss atdzisīs līdz +16 grādiem, piepilsētā - līdz +13 grādiem. Pēcpusdienā termometra stabiņš pakāpsies līdz +24 grādiem.

