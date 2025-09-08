Valsts robežsardzes koledžā uzņemts rekordliels kadetu skaits
Pirmdien, 8. septembrī, Valsts robežsardzes koledžā mācības uzsāka 109 jaunie kadeti – pēdējo piecu gadu lielākais uzņemto kandidātu skaits.
Kandidātus pieņēma dienestā Valsts robežsardzē un iecēla Valsts robežsardzes koledžas Profesionālās izglītības dienesta kadetu (kandidātu) amatos, lai viņi varētu uzsākt mācības pēc Robežsargu profesionālās sagatavošanas kursa programmas.
Kopā uzņemšanai mācībām profesionālās tālākizglītības programmā „Robežapsardze” šovasar laika posmā no 2. jūnija līdz 8. augustam pieteicās 209 kandidāti. Izvērtējot kandidātu iesniegtos dokumentus, atbilstību dienestam un svešvalodas un fiziskās sagatavotības pārbaudes rezultātus, 113 kandidāti tika aicināti uzsākt mācības pēc Robežsargu profesionālās sagatavošanas kursa programmas.
Pērn vasarā mācībām programmā „Robežapsardze” bija pieteikušies 103 kandidāti, no kuriem mācībām pēc atlases pārbaudījumiem tika uzņemti 66 kandidāti. 2023. gadā ziemas uzņemšanā mācībām pieteicās 33 kandidāti (15 uzņēma), bet vasaras uzņemšanā 105 (72 uzņēma). 2022. gadā ziemā mācībām pieteicās 49 kandidāti, bet vasarā 109 kandidāti (uzņēma attiecīgi 23 un 61), savukārt 2021. gadā mācībām pieteicās 114 – ziemā un 177 – vasarā (uzņēma 38 un 87). Pagaidām nepārspēta paliek 2020. gada vasaras uzņemšana, kur mācībām pieteicās 259 kandidāti, no kuriem uzņēma 119.
Robežsargu profesionālās sagatavošanas kursa programmas beigās Valsts robežsardzes koledžas Profesionālās izglītības dienesta kadeti (kandidāti) kārtos pārbaudījumus. Uzņemšanas komisija, pamatojoties uz pārbaudījumu un pārrunu rezultātiem, atlasīs kandidātus mācībām akreditētā profesionālās tālākizglītības programmā „Robežapsardze”, ar kuriem 2025. gada 6.oktobrī tiks noslēgti līgumi par izglītības ieguvi.
Jāpiemin, ka pērn 6. decembrī Saeima otrajā un galīgajā lasījumā atbalstīja 2025. gada valsts budžeta likuma projektu, kurā valsts iekšējā un ārējā drošība ir noteikta par prioritāti – paredzot papildu finansējumu abām jomām. Atlīdzības palielināšanai iekšlietu nozares amatpersonām 2025. gadā un turpmāk ik gadu plānots novirzīt 75,2 milj. eiro. Konkurētspējīgas atlīdzības nodrošināšana ir viens no svarīgākajiem jautājumiem stabilam un ilgtspējīgam dienestam, kas motivē amatpersonas uzsākt un turpināt dienestu, un ir garants valsts iekšējās drošības stiprināšanā. Robežsargi no 2025. gada saņem papildus 300 eiro (bruto) piemaksu par noteiktu funkciju un uzdevumu izpildi, kā arī vidēji 10% mēnešalgu pieaugumu pret 2024. gada mēnešalgām un atbilstošu samaksas par virsstundu darbu, nakts darbu, atvaļinājuma un citu pabalstu palielinājumu.
Valsts robežsardzes koledžā iespējams apgūt robežsarga profesiju viena gada laikā par valsts budžeta līdzekļiem, iegūstot kvalifikāciju Valsts robežsardzes inspektors, kā arī nodrošinātu dienesta vietu Valsts robežsardzē.
Valsts robežsardzes koledža īsā laikā sniedz ne tikai profesionālu sagatavotību, bet arī darba vietu un stabilitāti.
Mācībām tiek uzņemti Latvijas pilsoņi ar vidējo izglītību vecumā no 18 līdz 40 gadiem. Pretendentiem jāizpilda uzņemšanas pārbaudījumi: angļu valodas tests (ja nav kārtots centralizētais eksāmens) un fiziskās sagatavotības normatīvi — augšdaļas pacelšana un nolaišana, pievilkšanās vai roku saliekšana/iztaisnošana balstā guļus, 100 m skrējiens vai 10×10 m atspoles skrējiens, kā arī krosa skrējiens.
Pieteikties mācībām iespējams Valsts robežsardzes teritoriālajās pārvaldēs vai attālināti, izmantojot Valsts pārvaldes pakalpojumu portālu latvija.gov.lv.
Ar uzņemšanas procesu un prasībām var iepazīties Valsts robežsardzes koledžas tīmekļvietnē sadaļā „Profesionālās tālākizglītības programma “Robežapsardze”.