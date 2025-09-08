27. septembrī Kultūras centrā "Imanta" uzstāsies Daumants Liepiņš un Madara Liepiņa
Kultūras centrā “Imanta” turpinās koncertu cikls “Kamermūzikas vakari”, kas pulcē augstākā līmeņa kamermūziķus no Latvijas un ārvalstīm. Rudens programmā klausītāji aicināti uz īpašu koncertu “Mūzika un šahs”, kurā uzstāsies pianists Daumants Liepiņš un vijolniece Madara Liepiņa.
Koncertā izskanēs trīs izcilu komponistu sonātes vijolei un klavierēm — Ludviga van Bēthovena, Roberta Šūmaņa un Sergeja Prokofjeva darbi. Visus šos komponistus vieno kāda pārsteidzoša kaislība — šahs. Tāpat kā kamermūzikā, arī šajā spēlē nepieciešama spēja klausīties, prognozēt un meklēt līdzsvaru starp radošu brīvību un strukturētu domu. Klausītājiem šis koncerts būs iespēja atklāt mūzikas un šaha paralēles — kā skaņdarbu gājieni savijas tikpat meistarīgi kā stratēģijas uz spēles galdiņa.
Daumants Liepiņš ir viens no spilgtākajiem Latvijas pianistiem, ar panākumiem Marijas Kanalsas konkursā Barselonā, Verbjē festivālā, Gēzas Andas un Džordžes Enesku konkursos. Viņa spēli raksturo domas skaidrība, interpretācijas dziļums un spilgta personība.
Madara Liepiņa ir talantīga vijolniece ar plašu koncertpieredzi Latvijā un ārvalstīs, vairāku starptautisku konkursu laureāte, kas aktīvi darbojas arī Itālijā un ir līdzautore vairākām vijolspēles tehnikas grāmatām.